Мишина беременна? Эллерт раскрыл секрет

Победитель проекта "Холостячка" еще тот юморист.

В субботу, 26 декабря, Александр Эллерт выложил в Инстаграм-сториз фото якобы беременной возлюбленной Ксении Мишиной.

На снимке актриса запечатлена с округлившимся животом, который нежно целует Саша. "Вчера на пост-шоу кое о чем забыли рассказать", - подписал фото Эллерт.

Судя по реакции поклонников пары, 27 декабря, Александр выложил извинительное видео, в котором опроверг беременность своей любимой.

"Все! Стоп, стоп, хватит! Извините, извините. Просто неудачная шутка. Просто Ксю показала, что меня ждет чуть дальше и буду ли я ее любить с таким животом. Ну, конечно буду!" - объяснился комик.

Напомним, что на пост-шоу "Холостячки" Ксения Мишина и Александр Эллерт успокоили своих фанатов тем, что они все еще находятся в отношениях, и даже начали вместе жить.