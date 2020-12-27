Звезда "95 квартала" призналась, с кем планирует отпраздновать Новый год

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12:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram Елены Кравец

Актриса студии "Квартал-95" Елена Кравец, которая в этом году переболела коронавирусом, рассказала, с кем будет праздновать начало Нового года-2021, а также как отметит день рождения 1 января.

Актриса на протяжении 15 лет отмечала новогодние праздники на сцене. Из-за пандемии и карантинных ограничений Кравец решила провести новогоднюю ночь в семейном кругу. Об этом она рассказала в интервью Екатерине Осадчей в программе "Світське Життя".

"Чтобы не было этой суеты, спокойно, в любимой, красивой домашней одежде приготовить все с малышами. Я хочу, чтобы Дед Мороз пришел не туда, где мы его ждем, а к нам домой. Просто расслабиться. Мне не удается это в новогоднюю ночь, я всегда куда-то возвращаюсь, где были друзья, а там уже или спят, или все поели. Поэтому в этом году чисто по домашнему", - рассказала актриса.

 
 
 
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1 января 2021 года Елене Кравец исполнится 44 года. Поскольку у актрисы День рождения следует сразу после новогодней ночи, она пожаловалась, что обычно получает один подарок на праздники.

"Я с детства должна довольствоваться одним подарком. Поэтому я призываю вас помнить, что у меня тоже два праздника", - обратилась актриса к своим знакомым и друзьям.

Напомним, что в 2020 году комедийная актриса Елена Кравец и певец Сергей Бабкин записали совместную песню "Спалах".

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Все по теме:

Квартал-95, Новый год, Праздники, День рождение, Елена Кравец.

Автор:

Телеграф
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