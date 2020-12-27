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Эллерт и Мишина озадачили «беременным» фото

Эллерт и Мишина озадачили «беременным» фото
10:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram Александра Эллерта

Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт, который стал победителем проекта "Холостячка", где завоевал сердце украинской актрисы театра и кино Ксении Мишиной, заинтриговал поклонников.

В сториз Инстаграма комик выложил видео, в котором они с Мишиной якобы выбирают платье для свадебной церемонии.

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"Как вам, если Ксю будет в таком на свадьбе?" - спросил подписчиков Александр.

Кроме этого в сториз также есть фото, где Ксения запечатлена с округлившимся животиком, который нежно целует ее любимый Александр.

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"Вчера на пост-шоу кое о чем забыли рассказать", - подписал фото мужчина.

Слабо верится в то, что Ксения сейчас беременна. Наверное, таким образом комик решил в очередной раз подогреть интерес поклонников к их паре.

Напомним, что выбор Ксении Мишиной на шоу "Холостячка" не одобрило множество ее подписчиков. Позже она решила разъяснить свое решение в пользу Эллерта, а вот юморист не выдержал наплыва негатива и дал отпор одному из пользователей Инстаграма.

О том, кто стал "Холостяком" в новом сезоне проекта - узнайте здесь.

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Ксения Мишина, Александр Эллерт.

Автор:

Телеграф
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