"Было больно": фаны раскритиковали "холостячку" за ее выбор и она не смогла сдержать слов

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Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ксении Мишиной

В пятницу вечером, 18 декабря, состоялся финал шоу "Холостячка", где украинская актриса Ксения Мишина выбирала свою любовь. Так, стало известно, что девушка предпочла Алексею Тригубенко - Александра Эллерта.

Впрочем, в комментариях поклонники телепроекта выразили свое возмущение по поводу выбора Ксении, аргументируя это тем, что Алексей создан для семейных отношений, а Саша - только для развлечений.

Свою первую реакцию на происходящее жестко выразил Александр, который не смог сдержаться от комментария одного из пользователей Инстаграма.

"Холостячка" Ксения Мишина потрясла поклонников в белом наряде (фото)

Недавно свою точку зрения высказала Мишина на своей личной странице в соцсети. Актриса театра и кино призвала женщин быть добрее и поуважительней к друг другу, ведь "все происходящее отражает важные аспекты в жизни нашего общества, целой страны".

 
 
 
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"Не скрою, что мне было больно читать такое количество токсичных и оскорбительных комментариев в адрес меня и моего решения лишь потому, что я пошла за велением сердца", - написала Ксения.

Актриса отметила, что рискнула многим, приняв предложение об участии в новом формате шоу.

"Если уж быть совсем откровенной, я вошла в ту дверь, которая открылась мне с самой первой встречи. Многие из вас справедливо заметили, что искра между мной и моим избранником возникла еще в самом начале шоу", - призналась "холостячка".

Поклонники поддержали достойный ответ Ксении Мишиной и пожелали ей и Александру много чистой и искренней любви.

 

Ранее дочь Александра Эллерта - Эля - также отреагировала на финал проекта "Холостячка".

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Холостячка, Ксения Мишина, Александр Эллерт.

Автор:

Телеграф
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