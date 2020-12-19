Что постят в Инстаграм Саша и Леша после финала шоу "Холостячка"

В девятом выпуске шоу "Холостячка" победу одержал автор шуток студии "Квартал 95" и ведущий Александр Эллерт. На финал проекта необычно отреагировала дочь Саши - Эля, а также поклонники и хейтеры мужчины.

Сразу после финала Александр и Алексей разместили на своих личных страницах в Инстаграм посты.

Например, Алексей Тригубенко, несмотря на свое поражение, выразил благодарность за поддержку своих фанатов и команде телеканала СТБ за их плодотворный труд.

"Дорогие мои! Да. Это финал! Благодарен за вашу поддержку, веру в меня и нашу с Ксенией Мишиной совместную историю! Спасибо проекту "Холостячка" за то, что случилось со мной в 2020! За это время я научился принимать себя, раскрываться жизни, в которой есть чувства и яркие эмоции! Для меня открылся новый мир, в котором я стал счастливее! Спасибо команде СТБ за колоссальную поддержку и работу! Любите и будьте любимыми...", - написал Алексей Тригубенко.

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А вот Эллерт решил не блистать красноречием, а просто вставил знак бесконечности.

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Стоить добавить, что на новость о победе Саши негативно отреагировали некоторые поклонники "Холостячки". В комментариях к посту на мужчину посыпались разочарованные отзывы об итоге финала.

На один комментарий пользователя Саша, который отличается импульсивностью, не смог сдержаться и ответил.

Кроме этого, 19 декабря Александр ясно выразил свое мнение о хейтерах, записав видео для сториз, в которых Эллерт также поблагодарил своих фанатов.

Видео содержит нецензурную лексику (18+)!

Напомним, что в финальном выпуске Ксения Мишина перевоплотилась в красивую невесту, однако наряд актрисы некоторые не оценили.