Сорвиголова и экстремал: финалист "Холостячки" показал свой настоящий характер (видео)

В пятницу, 18 декабря, состоится финал одного из самых романтических телепроектов страны - "Холостячка", где главной героиней стала украинская актриса театра и кино Ксения Мишина. 31-летняя девушка, которая имеет 9-летнего сына Платона, решила построить супружескую жизнь, а чтобы встретить свою любовь решилась на участие в обновленном проекте "Холостячка".

За сердце актрисы боролись 16 мужчин, но только двое из них дошли до финала: Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.

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16 декабря на официальном аккаунте телепроекта в Инстаграм появился анонс 9 выпуска "Холостячки". В нем показано, как Алексей Тригубенко, который на шоу славится своим уравновешенным и спокойным характером, вдруг окажется настоящим экстремалом, умеющим быструю и небезопасную езду на гоночном авто.

"Надежный и правильный Леша откроется Холостячке с другой стороны. Настоящий сорвиголова и экстремал. Но скажет ли она ему заветное "да", - интригуют поклонников организаторы проекта.

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А вот, что на самом деле случится на девятой неделе реалити-шоу "Холостячка" - мы узнаем в пятницу вечером, 18 декабря, на телеканале СТБ!

Недавно второй финалист проекта Александр Эллерт рассказал о легкомысленном поступке с Ксенией Мишиной.