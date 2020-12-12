Участник "Холостячки" жалеет о "легкомысленном поступке" с Мишиной (видео)

Пока поклонники проекта "Холостячка" гадают, кто же станет победителем шоу и завоюет сердце украинской актрисы театра и кино Ксении Мишиной, один из участников решил обратиться к главной героине телепроекта.

Напомним, что на восьмой неделе Ксения познакомилась с дочерью автора студии "Квартал 95" Александра Эллерта - Элей. Актриса так же пришла на встречу со своим сыном Платоном, где они все вместе готовили сладости. После готовки с детьми пара отправилась в тату-салон. Чтобы доказать Ксении серьезность своих намерений, Саша предложил девушке набить парные тату. Время они провели достаточно хорошо и запоминающе.

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На странице проекта в Инстаграм Эллерт записал традиционное видеобращение к Ксении.

"Привет! Ну что ж, эта неделя у нас была полна важных событий. Мы познакомили детей, ты познакомилась с Элей... Мы не сделали легкомысленного поступка, и это тоже я думаю важно... У нас новый уровень, уровень важности", - сказал Саша.

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Какой легкомысленный поступок имеет ввиду мужчина, а также какое решение примет Ксения Мишина на последней церемонии роз - узнаем уже в пятницу, 18 декабря, на телеканале СТБ!

Напомним, что в финал проекта "Холостячка" не прошел один из фаворитов реалити-шоу Андрей Рыбак.