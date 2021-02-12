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Злата Огневич поделилась списком книг, которые помогут стать лучше

Злата Огневич поделилась списком книг, которые помогут стать лучше
Обновлено 13:05 Сегодня Телеграф

Украинская певица и телеведущая Злата Огневич, которая стала жертвой мошенника, составила небольшой список понравившихся литературных произведений, которые могут помочь стать лучшей версией себя.

"Обещают снежные морозные деньки и советуют оставаться дома. А это значит, можно скачать классную книгу и прокачать себя", - написала Огневич в новом посте на своей странице в Инстаграме.

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Итак, лучшими книгами для "прокачки" себя певица считает:

  • "Sapiens" Юваль Ной Харари
  • "Как работает Музыка" Дэвид Бирн
  • "Все увидишь, когда притормозишь. Правила выживания в современном мире" Гемин Суним
  • "Wake Up" Крис Барез-Браун
  • "Государь" Никколо Макиавелли
 
 
 
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A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Напомним, что ранее украинская телеведущая Ольга Фреймут назвала книги, которые помогли сформировать ее как личность.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Литература, Злата Огневич.
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