Злата Огневич поделилась списком книг, которые помогут стать лучше

Украинская певица и телеведущая Злата Огневич, которая стала жертвой мошенника, составила небольшой список понравившихся литературных произведений, которые могут помочь стать лучшей версией себя.
"Обещают снежные морозные деньки и советуют оставаться дома. А это значит, можно скачать классную книгу и прокачать себя", - написала Огневич в новом посте на своей странице в Инстаграме.
Итак, лучшими книгами для "прокачки" себя певица считает:
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Напомним, что ранее украинская телеведущая Ольга Фреймут назвала книги, которые помогли сформировать ее как личность.