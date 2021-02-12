Злата Огневич поделилась списком книг, которые помогут стать лучше

Украинская певица и телеведущая Злата Огневич, которая стала жертвой мошенника, составила небольшой список понравившихся литературных произведений, которые могут помочь стать лучшей версией себя.

"Обещают снежные морозные деньки и советуют оставаться дома. А это значит, можно скачать классную книгу и прокачать себя", - написала Огневич в новом посте на своей странице в Инстаграме.

Итак, лучшими книгами для "прокачки" себя певица считает:

" Sapiens " Юваль Ной Харари

" Юваль Ной Харари " Как работает Музыка " Дэвид Бирн

" Дэвид Бирн " Все увидишь, когда притормозишь. Правила выживания в современном мире " Гемин Суним

" Гемин Суним " Wake Up " Крис Барез-Браун

" Крис Барез-Браун "Государь" Никколо Макиавелли

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Напомним, что ранее украинская телеведущая Ольга Фреймут назвала книги, которые помогли сформировать ее как личность.