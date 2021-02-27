Дорофеева пробила колесо в Киеве: "Отличное начало дня" (видео)

Утро украинской певицы Нади Дорофеевой, которая "слила" свой новый трек, началось не очень удачно.

В субботу, 27 февраля, экс-участница группы "Время и стекло" на своем автомобиле в Киеве попала в яму и пробила два колеса.

"Отличное начало дня", - подписала ролик певица, на котором продемонстрировала результаты происшествия.

Ее супруг, известный певец и телеведущий Владимир Дантес прокомментировал у себя на странице в соцсети состояние украинских дорог, из-за которых случаются вот такие неприятные (и очень затратные) ситуации для наших водителей.

"Наверное, те кто следит за сториз Нади видели, что она разфигачила, попала в яму и пробила два колеса. Ну что ж, скажу, не в Нади проблема. Покажу, где эта яма", - рассказывает певец. "Хорошо, что мы стоим и предупреждаем, что там жопа".

Владимир удивляется, что полиция не может поставить в таких местах какие-нибудь ограничители или предупреждения.

"Тупо эльдорадо", - пишет Дантес к видео.

Напомним, что в ноябре прошлого года певица Надя Дорофеева на своей машине попала аварию, врезавшись в другое авто. Тогда артистка не пострадала.