Скачать
Суббота, 27.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Крым не хотел уходить, 20-летняя игра РФ провалилась бы без спецназа, - интервью Андрея Сенченко
Крым не хотел уходить, 20-летняя игра РФ провалилась бы без спецназа, - интервью Андрея Сенченко
Добкин будет доказывать Харькову, что он и Кернес - одно и то же. И это может сработать
Добкин будет доказывать Харькову, что он и Кернес - одно и то же. И это может сработать
Летевшие из Занзибара украинские туристы застряли на полпути домой (фото, видео)
Летевшие из Занзибара украинские туристы застряли на полпути домой (фото, видео)
Третьи сутки больше 8 тысяч новых случаев и Киев не в антирейтинге: данные по коронавирусу в Украине 27 февраля
Третьи сутки больше 8 тысяч новых случаев и Киев не в антирейтинге: данные по коронавирусу в Украине 27 февраля

Дорофеева пробила колесо в Киеве: "Отличное начало дня" (видео)

Дорофеева пробила колесо в Киеве: "Отличное начало дня" (видео)
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram Нади Дорофеевой

Утро украинской певицы Нади Дорофеевой, которая "слила" свой новый трек, началось не очень удачно.

В субботу, 27 февраля, экс-участница группы "Время и стекло" на своем автомобиле в Киеве попала в яму и пробила два колеса.

"Зажег не только танцпол": Дан Балан выступил на свадьбе известной телеведущей (видео)

"Отличное начало дня", - подписала ролик певица, на котором продемонстрировала результаты происшествия.

Ее супруг, известный певец и телеведущий Владимир Дантес прокомментировал у себя на странице в соцсети состояние украинских дорог, из-за которых случаются вот такие неприятные (и очень затратные) ситуации для наших водителей.

В пустыне Намибии: Тина Кароль снялась для обложки украинского глянца (фото)

"Наверное, те кто следит за сториз Нади видели, что она разфигачила, попала в яму и пробила два колеса. Ну что ж, скажу, не в Нади проблема. Покажу, где эта яма", - рассказывает певец. "Хорошо, что мы стоим и предупреждаем, что там жопа".

Владимир удивляется, что полиция не может поставить в таких местах какие-нибудь ограничители или предупреждения.

"Тупо эльдорадо", - пишет Дантес к видео.

Напомним, что в ноябре прошлого года певица Надя Дорофеева на своей машине попала аварию, врезавшись в другое авто. Тогда артистка не пострадала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,544

Все по теме:

Киев, Дороги, Авто, Надя Дорофеева, Владимир Дантес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Несколько доз просто выбросили в мусор": врач взволновала рассказом о вакцинации на Буковине
02 "Божья кара": Данилов интересно ответил по поводу отключения нового "канала Медведчука" (видео)
03 Хороших вариантов мало: в США оценили будущее газопровода Путина
04 Канал не проработал больше часа: возрождение закрытых каналов Медведчука провалилось
05 Нужно всенародную молитву: в сети смеются над новым ЧП на "мосту Кличко" (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Весенние каникулы перенесли: в Ужгороде изменили сроки отдыха для школьников
Весенние каникулы перенесли: в Ужгороде изменили сроки отдыха для школьников
Нужно всенародную молитву: в сети смеются над новым ЧП на &quot;мосту Кличко&quot; (фото)
Нужно всенародную молитву: в сети смеются над новым ЧП на "мосту Кличко" (фото)
Билл Гейтс озвучил новое предсказание насчет пандемии коронавируса
Билл Гейтс озвучил новое предсказание насчет пандемии коронавируса
Дорофеева пробила колесо в Киеве: &quot;Отличное начало дня&quot; (видео)
Дорофеева пробила колесо в Киеве: "Отличное начало дня" (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь