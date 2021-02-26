"Зажег не только танцпол": Дан Балан выступил на свадьбе известной телеведущей (видео)

Украинская ведущая шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванна Онуфрийчук недавно вышла замуж за бизнесмена казахского происхождения по имени Алмаз.

Известно, что роскошная церемония бракосочетания прошла на Мальдивах в окружении родственников и друзей пары.

На своем официальном аккаунте в Инстаграме, а также сториз девушка выложила несколько ярких видео с мероприятия, на которых можно увидеть звездных ведущих свадебного мероприятия, а именно российскую актрису Екатерину Варнаву и шоумена Александра Белова.

Развлекали присутствующих гостей украинский артист MONATIK и певец Дан Балан.

"Спасибо Дан Балан. Ты зажег не только танцпол, но и наши сердца", - написала Иванна к новому посту.

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Выступление Дмитрия Монатика:

О том, что телеведущая Иванна Онуфрийчук готова связать себя узами брака, стало известно в июле 2020 года. Предложения руки и сердца девушка получила на вечеринке в честь своего дня рождения.