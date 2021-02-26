В пустыне Намибии: Тина Кароль снялась для обложки украинского глянца (фото)

Украинская исполнительница Тина Кароль, которая 12 февраля выпустила клип с названием "Скандал", стала героиней нового выпуска украинского глянца Viva.

"Сегодня выходит журнал Viva с материалом из прекрасной Намибии. Я рискнула отправиться в самую безопасную часть Африки. Это заповедник: животные там повсюду и они такие же равноправные жители, как и мы", - сообщила певица у себя в Инстаграме.

Артистка также дала эксклюзивное интервью редакторам издания, где рассказала о том, что 2020 год стал для нее годом переоценки ценностей: "Я стала намного счастливей. У меня есть для кого жить. Нужно жить хотя бы потому, что это благодарность и реально подарок небес".

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Напомним, что недавно певица попала в неприятную ситуацию со своей коллегой Олей Поляковой, назвавшей Кароль "плакальщицей на похоронах". Позже Тина поставила точку в этой скандальной истории, а телеведущая Леся Никитюк подметила любопытный факт.