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"Восемь шоу в неделю": Олег Винник рассказал, как стал звездой мюзиклов в Германии

"Восемь шоу в неделю": Олег Винник рассказал, как стал звездой мюзиклов в Германии
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

16 февраля популярный украинский певец Олег Винник дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о своей жизни в Украине и заграницей. Не обошли Дмитрий и Олег тему Германии в жизни артиста. 

Именно в Германии Олег "познакомился" с оперой и мюзиклами. С 96 года он начал ходить на различные прослушивания. Потом, помимо основной работы - гувернером, в выходные подрабатывал в экстрахоре – в городском театре пел в хоре. Нарабатывал стаж и опыт. Плюс ко всему еще успевал в Гамбург раз в неделю ездить к преподавателю.

В конце 97-го года Олег вернулся в Украину и ждал контракта. Его взяли на главную роль в мюзикле "Бетховен". После музыкант быстро стал звездой мюзиклов. Самым известным из них стал мюзикл "Отверженные" Виктора Гюго, в котором Винник играл Жана Вальжана.

 
 
 
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Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Олег признался, что выступления в театре были "каждый божий день".

"Восемь шоу в неделю. Суббота и воскресенье – по два. В понедельник выходной" - говорит Винник.

Какой тогда была зарплата он не признался, однако когда он попал в "Нотр Дам де Пари", где играл там две роли, он начал получать зарплату, которая составляла стоимость полквартиры на Крещатике на 2000-ный год.

Ранее, Олег Винник рассказал, почему не выставляет свою личную жизнь на показ.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 142

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Певец, Олег Винник.
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