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"Я не скрываю никого, я просто это не афиширую": Олег Винник рассказал о личной жизни

"Я не скрываю никого, я просто это не афиширую": Олег Винник рассказал о личной жизни
Обновлено 11:50 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Популярный украинский певец Олег Винник стал новым гостем программы "В гостях у Дмитрия Гордона", которая вышла на ютуб-канале Гордона 16 февраля. В своем интервью артист рассказал о свое жизни и карьере.

Не прошла мимо и тема личной жизни Олега Винника. Артист не выставляет ее на показ, не хвастается супругой на различных мероприятиях, да и вовсе старается не говорить на эту тему.

Дмитрию Гордону Винник таки решил ответить, почему он не рассказывает о своей семье.

"Мне осталось показать, что у меня в спальне и под брюками" - говорит артист.

Виннику не нравится то, как журналисты врываются в жизнь артиста и иногда даже перекручивают факты, или же наоборот накручивают. Плюс ко всему очень часто пресса очень навязчива и бесцеремонна.

"Я не скрываю никого, я просто это не афиширую, я об этом не говорю" - ответил Олег, добавив, что он безумно счастлив.

Полное интервью:

 

Ранее, "Телеграф" писал, что Олег Винник рассказал, как кем работал в Германии до карьеры певца.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Интервью, Певец, Дмитрий Гордон, Олег Винник.
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