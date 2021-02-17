Олег Винник рассказал, как зарабатывал свои первые деньги в Германии

16 февраля популярный украинский певец Олег Винник дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о своей жизни в Украине и заграницей, и в том числе как зарабатывал свои первые деньги.

Артист также рассказал, как ему удалось попасть в Германию, ведь тогда возможно сделать визу как таково не было. Оказывается, Винник поехал заграницу по обмену.

Певец признался, что работал гувернером у двух мальчиков. Он их возил куда нужно, учил играть на фортепиано. Жил он также в этой семье.

Также, Олег добавил, что работа за двоих, поэтому и получал так же - за двоих. На тот момент у него была стабильная зарплата - 400 марок, ну а если учитывать “за двоих”, то - 800.

Полное интервью:

Ранее, "Телеграф" писал, что Олега Винника часто приглашают выступать в России, однако он отказывается.