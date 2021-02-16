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"Вызванивают, просят, донимают": Винник разоткровенничался, как его уговаривают выступить в России

"Вызванивают, просят, донимают": Винник разоткровенничался, как его уговаривают выступить в России
Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф

Известный украинский певец Олег Винник, заменивший Потапа в кресле нового сезона "Голосу країни", признался, что его постоянно и настойчиво зовут на концерты в Россию, но он отказывается.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Меня продолжают звать выступать в Россию. Не езжу... Я не могу позволить себе вещи, которые для меня болезненны. Они не только для меня болезненны – они болезненны для всех. И болеть будет долго", – сказал Винник.

В частности, по его словам, ему не раз предлагали устроить тур по России и даже выступить в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге с десятитысячной аудиторией.

"Вызванивают, просят, донимают... Бывают такие моменты: звонят – (предлагают выступить,- Авт.) в ресторане или на заводе где-то. "Никто не будет снимать. Все инкогнито и так далее".

По мнению Винника, об этом даже говорить несерьезно.

"Как можно себе представить? Олег сейчас полетел в Россию, выступил – и вернулся назад?" – сказал артист, отметив, что "это же не артист выбирает – это человек выбирает".

Как сообщал "Телеграф", ранее Олег Винник рассказал, как похудел, признавшись, что в этом виновата болезнь.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Украина, Россия, Концерты, Олег Винник.
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