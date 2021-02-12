"Скандал" с Тиной Кароль: певица представила новую песню и клип (видео)

Украинская певица Тина Кароль, которая попала в довольно неприятную ситуацию с Олей Поляковой, представила 12 февраля новую композицию и клип на нее под названием "Скандал".

Новое видео появилось на официальном YouTube-канале исполнительницы.

"Начнем со "Скандала"? Освободимся от собственных преград? В этой песней я осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах", - написала певица в Инстаграме.

Музыка и слова песни принадлежат Тине Кароль и Аркадию Александрову. Режиссер - Indy Hait.

Поклонники творчества певицы хорошо отозвались о ее новой работе, где отметили, что Кароль .

Напомним, что недавно украинская певица Тина Кароль ответила на слова своей коллеги, певицы Оли Поляковой, которая в эфире третьего выпуска шоу "Маска" назвала ее "плакальщицей".