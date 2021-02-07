Виктор Павлик выпустил песню "Мій Янгол" в память о покойном сыне (видео)

7 августа 2020 года украинский певец Виктор Павлик потерял сына. Павел Павлик скончался от рака. 7 февраля ровно полгода, как парень ушел из жизни.

По этому поводу Виктор Павлик опубликовал щемящее видео с архивными снимками сына в вперемешку с красивыми пейзажами. А также представил песню "Мій Янгол", которую посвятил сыну Павлу.

Музыку написал сам, а вот словами песни стало стихотворение поэтессы Светланы Бояркевич.

"Мій Янгол. Памяти Павла Павлика. Сегодня полгода", - подписал ролик Виктор Павлик.

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Напомним, что у младшего сына Павлика - Павла, в 2018 году диагностировали злокачественную опухоль - саркому, более известную как рак костей. Парень проходил химиотерапию, однако не так давно Павел признался, что лечение не дало желаемых результатов. 7 августа Павла не стало.

После смерти сына украинский музыкант опубликовал песню "Почуття-любов", автором которой был Павел.

Также, "Телеграф" сообщал, что в январе стало известно, что супруги станут родителями. Виктор и Екатерина ждут мальчика.