Скачать
Понедельник, 01.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Дубинского исключили из фракции "Слуга народа": первые детали
Дубинского исключили из фракции "Слуга народа": первые детали
Заварушки в России: в чем плюсы и минусы акций против Путина для Украины
Заварушки в России: в чем плюсы и минусы акций против Путина для Украины
Посадить в машину времени: Зеленского поставили на место за заявление о Крыме
Посадить в машину времени: Зеленского поставили на место за заявление о Крыме
"Я считаю, что это ошибка": Зеленский жалеет о потере Украиной ядерного оружия
"Я считаю, что это ошибка": Зеленский жалеет о потере Украиной ядерного оружия

Виктор Павлик раскрыл пол своего ребенка (видео)

Виктор Павлик раскрыл пол своего ребенка (видео)
Обновлено 19:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram Екатерины Репяховой

55-летний Народный артист Украины Виктор Павлик, который в августе прошлого года потерял своего 21-летнего сына Павла, рассказал, как пережил утрату и кого теперь ждет вместе со своей молодой женой, 26-летней Екатериной Репяховой.

Этим украинский певец решил поделился с журналистами в эфире передачи ЖВЛ, которая 1 февраля вышла на канале "1+1".

Напомним, что в 2018 году у младшего сына артиста, Павла, диагностировали рак костей. Парень проходил химиотерапию, однако позже признался, что лечение не дало желаемых результатов.

42-летняя супермодель Летиция Каста беременна четвертым ребенком (фото)

Виктор Павлик рассказал, что спасался молитвами к Богу: "Может это будет звучать банально, но в будь-какой тишине жалуюсь ему (Павлу) и получаю от него какую-то обратную связь. Через Святого Духа... Я это чувствую. Он мне говорит, что все будет хорошо, я с тобой, я тебя никогда не оставлю".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik)

Держали дети и ответственность: экс-супруга Виктора Павлика рассказала, почему долго не разводилась с певцом

Кроме этого, артист признался, что держался благодаря любимой, которая была всегда рядом: "Слава Богу, Господь послал мне Катю, которая сейчас со мной. Мы с Катей уже 5 лет вместе. Она меня поддерживает, успокаивает, и добрым словом, и мыслью... На сегодняшний день она есть мое все".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

В январе стало известно, что супруги станут родителями. Певец рассказал, что с самого начала хотел мальчика.

"Самый младший Павлик будет братом для моих детей Саши и Кристины и Павла моего, царство небесное. И он будет дядей моим внукам. Это все будет интересно, видите как все оно в жизни", - подытожил артист.

Напомним, что недавно Екатерина Репяхова назвала примерную дату будущих родов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 62

Все по теме:

Дети, Виктор Павлик, Екатерина Репьяхова, Павел Павлик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СБУ сорвала встречу акционеров "Мотор Сичи"
02 В Берлине чучело Путина достали из бункера Гитлера и "отправили в Гаагу" (фото)
03 Играют на нервах: авиация РФ пикирует над американским флотом в Черном море
04 На Кубе слетел с моста автобус с учителями: много погибших и пострадавших (фото)
05 Красивый штрафной удар Месси помог "Барселоне" обыграть "Атлетик" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В зоне ООС при загадочных обстоятельствах исчез военный
В зоне ООС при загадочных обстоятельствах исчез военный
Самый активный вулкан Европы &quot;Этна&quot; извергается с новой силой (видео)
Самый активный вулкан Европы "Этна" извергается с новой силой (видео)
Ляшко объяснил, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19
Ляшко объяснил, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19
Виктор Павлик раскрыл пол своего ребенка (видео)
Виктор Павлик раскрыл пол своего ребенка (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь