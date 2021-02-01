Виктор Павлик раскрыл пол своего ребенка (видео)

55-летний Народный артист Украины Виктор Павлик, который в августе прошлого года потерял своего 21-летнего сына Павла, рассказал, как пережил утрату и кого теперь ждет вместе со своей молодой женой, 26-летней Екатериной Репяховой.

Этим украинский певец решил поделился с журналистами в эфире передачи ЖВЛ, которая 1 февраля вышла на канале "1+1".

Напомним, что в 2018 году у младшего сына артиста, Павла, диагностировали рак костей. Парень проходил химиотерапию, однако позже признался, что лечение не дало желаемых результатов.

Виктор Павлик рассказал, что спасался молитвами к Богу: "Может это будет звучать банально, но в будь-какой тишине жалуюсь ему (Павлу) и получаю от него какую-то обратную связь. Через Святого Духа... Я это чувствую. Он мне говорит, что все будет хорошо, я с тобой, я тебя никогда не оставлю".

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Кроме этого, артист признался, что держался благодаря любимой, которая была всегда рядом: "Слава Богу, Господь послал мне Катю, которая сейчас со мной. Мы с Катей уже 5 лет вместе. Она меня поддерживает, успокаивает, и добрым словом, и мыслью... На сегодняшний день она есть мое все".

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

В январе стало известно, что супруги станут родителями. Певец рассказал, что с самого начала хотел мальчика.

"Самый младший Павлик будет братом для моих детей Саши и Кристины и Павла моего, царство небесное. И он будет дядей моим внукам. Это все будет интересно, видите как все оно в жизни", - подытожил артист.

Напомним, что недавно Екатерина Репяхова назвала примерную дату будущих родов.