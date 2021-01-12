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Жена Виктора Павлика показала беременный живот и рассекретила примерную дату родов

Жена Виктора Павлика показала беременный живот и рассекретила примерную дату родов
Обновлено 18:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram

10 января молодая супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова объявила, что ждет первенца от своего мужа. На своей странице в Instagram будущая мамочка постоянно делится подробностями своего состояния и отвечает на вопросы своих подписчиков.

26-летняя Репяхова сообщила, что эта беременность была запланированной и очень долгожданной. В одной из сторис она призналась, что они не один раз пытались зачать ребенка.

Также, девушка рассказала, как готовилась к беременности. Оказывается, что и Виктор Павлик и Екатерина прошли обследование, чтобы узнать, что они оба здоровые. Ну и принялись “за дело”.

12 января Катя решила рассказать больше о себе и своей семье своим новым подписчикам, и опубликовала видео с отдыха, на котором показала округлившийся животик.

Так, как Репяхова довольно миниатюрная девушка, то и животик не кажется сильно большим. Однако супруга Павлика уже находится во втором триместре беременности. Ранее, она сообщала, что роды припадают на лето 2021 года - "раньше августа и конца июня". 

Ранее, “Телеграф” писал, что экс-супруга Виктора Павлика Лора Созаева рассказала, почему долгое время не разводилась с певцом.

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Все по теме:

Беременность, Виктор Павлик, Певец, Катерина Репяхова.

Автор:

Телеграф
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