Жена Виктора Павлика показала беременный живот и рассекретила примерную дату родов

10 января молодая супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова объявила, что ждет первенца от своего мужа. На своей странице в Instagram будущая мамочка постоянно делится подробностями своего состояния и отвечает на вопросы своих подписчиков.

26-летняя Репяхова сообщила, что эта беременность была запланированной и очень долгожданной. В одной из сторис она призналась, что они не один раз пытались зачать ребенка.

Также, девушка рассказала, как готовилась к беременности. Оказывается, что и Виктор Павлик и Екатерина прошли обследование, чтобы узнать, что они оба здоровые. Ну и принялись “за дело”.

12 января Катя решила рассказать больше о себе и своей семье своим новым подписчикам, и опубликовала видео с отдыха, на котором показала округлившийся животик.

Так, как Репяхова довольно миниатюрная девушка, то и животик не кажется сильно большим. Однако супруга Павлика уже находится во втором триместре беременности. Ранее, она сообщала, что роды припадают на лето 2021 года - "раньше августа и конца июня".

Ранее, “Телеграф” писал, что экс-супруга Виктора Павлика Лора Созаева рассказала, почему долгое время не разводилась с певцом.