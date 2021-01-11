Держали дети и ответственность: экс-супруга Виктора Павлика рассказала, почему долго не разводилась с певцом

11 января стало известно, что 55-летний певец Виктор Павлик и его молодая супруга Екатерина Репяхова вскоре станут родителями. Об этом сообщила сама Екатерина на своей странице в Инстаграме.

На фоне радостной новости, бывшая супруга певца Лора Созаева на своей странице в Фейсбуке опубликовала новый пост, в котором рассказала, какой была их совместная жизнь с Павликом.

“Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?” - начала Созаева, и посоветовала посмотреть фильм “Жена” 2017 года, чтобы лучше понять ее жизнь.

В комментариях одна из подписчиц спросила Лору, почему же она так долго жила с артистом, на что женщина ответила, что ее держали дети и ответственность. Также, Созаева рассказала, как радовался их умерший сын Павлик, когда его в хосписе навещали родители вместе.

Ранее, “Телеграф” писал, что Виктор Павлик тяжело воспринял смерть младшего сына. После его смерти Павлик посвятил ему трогательное видео и песню.