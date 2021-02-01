42-летняя супермодель Летиция Каста беременна четвертым ребенком (фото)

42-летняя французская супермодель и актриса Летиция Каста ждет ребенка от своего супруга, 37-летнего французского актера Луи Гарреля.

Об этом пишет издание Рromiflash.

Модель попала в объектив папарацци в Париже, и на фото отчетливо виден округлившийся живот.

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Для Летиции это будет уже четвертый ребенок, а вот для ее возлюбленного - первый.

Летиция Каста в Париже в январе 2021. Фото: Рromiflash

Летиция Каста добилась наибольшего признания как ангел Victoria’s Secret и представитель косметической французской компании L'Oréal.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Laetitia Casta (@laetitiacasta)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Laetitia Casta (@laetitiacasta)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Laetitia Casta (@laetitiacasta)

С 10 июня 2017 года Летиция замужем за актером Луи Гаррелем, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Laetitia Casta (@laetitiacasta)

На фото: Летиция Каста и Луи Гаррель

У Летиции есть трое детей от предыдущих отношений: дочь Сатин Седнуи (2001) от французского фотографа Стефано Седнуи, сын Орландо Аккорси (2006) и дочь Афина Аккорси (2009) от итальянского актера Стефано Аккорси.

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