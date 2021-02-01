42-летняя супермодель Летиция Каста беременна четвертым ребенком (фото)

42-летняя французская супермодель и актриса Летиция Каста ждет ребенка от своего супруга, 37-летнего французского актера Луи Гарреля.
Об этом пишет издание Рromiflash.
Модель попала в объектив папарацци в Париже, и на фото отчетливо виден округлившийся живот.
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Для Летиции это будет уже четвертый ребенок, а вот для ее возлюбленного - первый.
Летиция Каста в Париже в январе 2021. Фото: Рromiflash
Летиция Каста добилась наибольшего признания как ангел Victoria’s Secret и представитель косметической французской компании L'Oréal.
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С 10 июня 2017 года Летиция замужем за актером Луи Гаррелем, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы.
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На фото: Летиция Каста и Луи Гаррель
У Летиции есть трое детей от предыдущих отношений: дочь Сатин Седнуи (2001) от французского фотографа Стефано Седнуи, сын Орландо Аккорси (2006) и дочь Афина Аккорси (2009) от итальянского актера Стефано Аккорси.
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