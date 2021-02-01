Скачать
Понедельник, 01.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Дубинского исключили из фракции "Слуга народа": первые детали
Дубинского исключили из фракции "Слуга народа": первые детали
Заварушки в России: в чем плюсы и минусы акций против Путина для Украины
Заварушки в России: в чем плюсы и минусы акций против Путина для Украины
Посадить в машину времени: Зеленского поставили на место за заявление о Крыме
Посадить в машину времени: Зеленского поставили на место за заявление о Крыме
"Я считаю, что это ошибка": Зеленский жалеет о потере Украиной ядерного оружия
"Я считаю, что это ошибка": Зеленский жалеет о потере Украиной ядерного оружия

42-летняя супермодель Летиция Каста беременна четвертым ребенком (фото)

42-летняя супермодель Летиция Каста беременна четвертым ребенком (фото)
Обновлено 18:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram Laetitia Casta

42-летняя французская супермодель и актриса Летиция Каста ждет ребенка от своего супруга, 37-летнего французского актера Луи Гарреля.

Об этом пишет издание Рromiflash.

Модель попала в объектив папарацци в Париже, и на фото отчетливо виден округлившийся живот.

Читайте также: Интересные факты из биографии Летиции Касты

Для Летиции это будет уже четвертый ребенок, а вот для ее возлюбленного - первый.

летиция каста беременна

Летиция Каста в Париже в январе 2021. Фото: Рromiflash

Летиция Каста добилась наибольшего признания как ангел Victoria’s Secret и представитель косметической французской компании L'Oréal.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Laetitia Casta (@laetitiacasta)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Laetitia Casta (@laetitiacasta)

Разлучница: Памелу Андерсон обвинили в разрушении чужой семьи

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Laetitia Casta (@laetitiacasta)

С 10 июня 2017 года Летиция замужем за актером Луи Гаррелем, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Laetitia Casta (@laetitiacasta)

На фото: Летиция Каста и Луи Гаррель

У Летиции есть трое детей от предыдущих отношений: дочь Сатин Седнуи (2001) от французского фотографа Стефано Седнуи, сын Орландо Аккорси (2006) и дочь Афина Аккорси (2009) от итальянского актера Стефано Аккорси.

Ранее сообщалось, что 39-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон готовиться стать матерью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 212

Все по теме:

Дети, Беременность, Летиция Каста, Луи Гаррель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СБУ сорвала встречу акционеров "Мотор Сичи"
02 В Берлине чучело Путина достали из бункера Гитлера и "отправили в Гаагу" (фото)
03 Играют на нервах: авиация РФ пикирует над американским флотом в Черном море
04 На Кубе слетел с моста автобус с учителями: много погибших и пострадавших (фото)
05 Красивый штрафной удар Месси помог "Барселоне" обыграть "Атлетик" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В зоне ООС при загадочных обстоятельствах исчез военный
В зоне ООС при загадочных обстоятельствах исчез военный
Самый активный вулкан Европы &quot;Этна&quot; извергается с новой силой (видео)
Самый активный вулкан Европы "Этна" извергается с новой силой (видео)
Ляшко объяснил, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19
Ляшко объяснил, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19
Виктор Павлик раскрыл пол своего ребенка (видео)
Виктор Павлик раскрыл пол своего ребенка (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь