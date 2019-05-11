Летиции Касте - 41: интересные факты из биографии

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 11 мая, празднует свой день рождение французская модель и актриса Летиция Каста.

В 1978 года в городе под название Понт-Одем в рабочей семье родилась девочка, судьба которой оказалась непохожей на жизнь ее простых родителей, старшего брата и младшей сестры

Летиция Каста родилась во французском городе Понт-Одеме в 30 км к западу от Руана (Нормандия). ее мать была уроженкой Понт-Одеме, а отец родом с Корсики. В семье кроме нее было еще двое детей: старший брат Жан-Батист и младшая сестра Мари-Анж.

В 15 лет она получила приглашение от модельного агентства "Madison Models" и вскоре стала фотомоделью в журнале Elle. В 1993 году она приняла участие в успешной рекламной кампании джинсов "Guess".

В 18 лет она становится ведущей моделью фирмы Victoria's Secret. Она снялась в рекламных роликах, ее фотографии появлялись на обложках модных журналов. В 1999 году она впервые снялась в фильме "Астерикс и Обеликс против Цезаря".

В 2000 году собранием мэров городов Франции она была избрана прототипом национального символа Франции - Марианны.

С 10 июня 2017 года Летиция замужем за актером Луи Гаррелем, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы.

У Летиции есть трое детей от предыдущих отношений: дочь Сатин Седнуи (род. 19 октября 2001) от французского фотографа Стефано Седнуи, сын Орландо Аккорси (род. 21 сентября 2006) и дочь Афина Аккорси (род. 29 августа 2009) от итальянского актера Стефано Аккорси ("Молодой Казанова", "Последний поцелуй", "Капитаны апреля").