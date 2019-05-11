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Все семейство в сборе: Кэтрин Зета-Джонс поделилась семейным снимком

Все семейство в сборе: Кэтрин Зета-Джонс поделилась семейным снимком
13:46 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На черно-белом снимке изображен ее супруг Майкл Дуглас с их дочерью Кэрис.

Зета-Джонс часто публикует фото с мужем и детьми в своем Instagram, демонстрируя семейную идиллию после непростого времени, когда в их отношениях с Дугласом были проблемы.

"Папочка и дочка", - подписала актриса трогательный снимок.

В комментариях поклонники звездного семейства назвали черно-белый кадр одним из лучших портретов отца и дочери:

"Две самые большие любви твоей жизни на одном из лучших портретов отца и дочери, которые я когда-либо видела. Вы очень красивая семья", "Это любовь", "Одно фото стоит тысячи сказанных слов", "Очень красивое фото", - пишут в Сети.

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Напомним, в 2013 году актер заявил о намерении подать на развод из-за глобальной депрессии Кэтрин, которой диагностировали биполярное аффективное расстройство. Через несколько месяцев стало известно, что супруги восстановили свои отношения.

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Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас, Звездная пара, Голливудская актриса, Семейное фото.
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