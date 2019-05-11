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Новые подробности: скандал Джонни Деппа и его экс-жены

Новые подробности: скандал Джонни Деппа и его экс-жены
12:09 Сегодня Телеграф По материалам: zik.ua

Новости шоу бизнеса: Новый скандал Джонни Деппа и Эмбер Херд.

Новые кровавые подробности стали известны о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд. После года совместной жизни, актриса решила расторгнуть брак с Деппом в связи с разногласиями. Но позже Эмбер начала обвинять актера в насилии, опубликовав снимки как будто "побоев". Джонни после этого обвинил Херд в клевете.

В ночь, как утверждает актриса, она подверглась домашнему насилию, тогда и был совершен звонок от близкой подруги спустя полтора часа. Как стало известно, что Джонни Депп ставить под сомнения звонок в службу помощи 911, сделанный подругой Эмбер Херд.

Депп хочет предоставить запись телефонного звонка в полицию, тем самым представители актера добыли записи и как оказалось, что подруга актрисы позвонила спустя полтора часа, после разговора двух подруг.

Актер утверждает, что девушки сговорились между собой, придумав историю о побоях, и естественно поступил звонок в полицию.

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Адвокаты Джонни Деппа, рассказали что у звезды в планах предоставить доказательства которые по его мнению потвердит, что Эмбер Херд оклеветала и дала ложные показания ради самопиара.

Напоминаем, что Анджелина Джоли и Селион Дион уже долгое время не общаются. Все началось из-за того, что канадская певица попросила актрису сыграть ее в собственной биографической киноленте, в которой хотела раскрыть не только свое творчество, но и отношения с мужем Рене Анжелилом, который умер в 2016 году.

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Все по теме:

Суд, Развод, Джонни Депп, Актеры, Адвокаты, Звезды, Побои, Скандалы, Эмбер Херд.
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