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Надежда Мейхер поделилась школьными воспоминаниями

Надежда Мейхер поделилась школьными воспоминаниями
12:57 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: "Играла в непристойные игры" певица сделала неожиданное признание.

Экс-участница "ВИА Гры"  опубликовала архивное фото на котором она со школьными подругами и сообщила интересные подробности. 

"9-й класс. Нам по 14 лет. Одноклассницы: Инна (справа) была мастером разного рода шуток и смешных выражений, Алена — близкая подруга, и единственная, не по годам была мудрой девочкой. Тогда я еще не знала что буду поступать в педагогическое училище г. Хмельницкий. Но твердо была намерена продолжать танцевальную, профессиональную деятельность. Наши судьбы сложились по разному. Но в памяти остались яркие события из нашей школьной жизни. Отличницами мы не были, но тем не менее школа нас еще долго помнила. Лучше всех играли в резинки, лучшими были на "физре". Я устраивала соревнования с мальчиками по армрестлингу. Сама же в них участвовала. А еще (я признаюсь), на некоторых уроках с парнями играла в карты". - пописала украинская певица Надежда Мейхер. 

Подписчики певицы отреагировали позитивно и поддерживают ее теплыми словами: "Надежда, с душой написано! Я прям тоже вернулась в свое детство! Воспоминания!", "Надюшка, вроде ребенок, но уже такая особенная!Наша Моника Белуччи.", "Какая же вы красивая! Тогда и сейчас!" 

 
 
 
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Надежда Грановская она же Надежда Мейхер, первые четыре года после рождения маленькой Нади семейство Мейхер жило в том же селе Збрудчивка. Однако отец девочки сильно пил, и, дабы не растить ребенка в неблагополучных условиях, мать Надежды Грановской разводится с мужем и переезжает вместе с дочкой в Волочиск, где жили ее родственники. Еще в самые ранние годы Надя проявляла интерес к музыке. Будущая звезда уже в 6 лет начала интересоваться музыкой и танцами. Чтобы не пропустить показ какой-нибудь интересной музыкальной передачи, Надя специально ставила галочки в газете.  

Напоминаем, что новые кровавые подробности стали известны о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд. После года совместной жизни, актриса решила расторгнуть брак с Деппом в связи с разногласиями. Но позже Эмбер начала обвинять актера в насилии, опубликовав снимки как будто "побоев". Джонни после этого обвинил Херд в клевете.

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Instagram, Виагра, Надежда Мейхер, Пост, Певица, Признание.
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