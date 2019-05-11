Ушла в отрыв: Селена Гомес повеселилась на свадьбе своего телохранителя

Новости шоу бизнеса: В минувшие выходные Селена Гомес побывала в калифорнийском городке Редлендс.

Здесь она посетила вечеринку по случаю свадьбы своего телохранителя.

В этот день Селена выглядела женственно и элегантно. Она надела шелковое платье в пол и лодочки. Бьюти-образ Селены был не менее продуман - она сделала аккуратный пучок и уложила челку. Певица также сделала легкий макияж с акцентом на глаза.

Гомес дружелюбно общалась с гостями и фотографировалась с ними. Для молодоженов она произнесла трогательную и вдохновляющую речь.

"Я пообщалась с невестой заранее и осталась в восторге. Она настоящая оторва. Также точно могу сказать, что вы любите друг друга по‑настоящему. Для меня большая честь быть здесь. Благословит вас Бог", - сказала Селена.

Селена Гомес относительно недавно приступила к работе. Она долгое время провела в рехабе, поправляя ментальное здоровье. Впрочем, лечение пошло ей на пользу - певица выпустила новый сингл и клип, а также выступила на фестивале Coachella.