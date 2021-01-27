Пэрис Хилтон готовится впервые стать матерью

Известная американская модель и светская львица Пэрис Хилтон готовится стать матерью. Знаменитость заявила о желании иметь ребенка еще в сентябре 2020 года. А теперь сообщила, что таки решилась на осуществление своей мечты.

В интервью The Trend Reporter Хилтон сообщила, что уже начала процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Отцом будущего ребенка знаменитости станет ее бойфренд Картер Реум. Звезда отметила, что она на 100% уверенна в своем решении и ее возлюбленный также поддерживает эту идею.

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На идею с процедурой ЭКО подтолкнула Пэрис ее подруга Ким Кардашян. Плюс ко всему, Хилтон нравится этот вариант, потому что так можно быть уверенным, что у нее родятся близнецы. А светская львица хочет сразу мальчика и девочку.

Ранее, “Телеграф” писал, что Пэрис Хилтон трогательно поздравила любимого с годовщиной их отношений.