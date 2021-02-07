Скачать
Воскресенье, 07.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Вслед за блокированием медиа-ресурсов Медведчука в Украине угрожают другим телеканалам: что будет дальше
Вслед за блокированием медиа-ресурсов Медведчука в Украине угрожают другим телеканалам: что будет дальше
Не нужно пугаться: синоптик предупредил о рыжем снеге в Украине
Не нужно пугаться: синоптик предупредил о рыжем снеге в Украине
Накапливают технику и тренируются: экс-разведчик рассказал о подготовке террористов "ДНР" и "ЛНР" к наступлению
Накапливают технику и тренируются: экс-разведчик рассказал о подготовке террористов "ДНР" и "ЛНР" к наступлению
Умер олимпийский чемпион, побеждавший Мохаммеда Али
Умер олимпийский чемпион, побеждавший Мохаммеда Али

Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль

Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль
15:24 Сегодня Телеграф

Вечером в субботу, 6 февраля, на телеканале "Украина" состоялся третий выпуск шоу "Маска", в финале которого проект покинула хореограф Алена Шоптенко.

В эфире проекта певица Оля Полякова, которая является одной из звездных детективов на шоу, проговорилась и назвала украинскую певицу Тину Кароль "плакальщицей". После этого выпада в сторону своей коллеги на Полякову массово посыпались негативные комментарии от зрителей. Певица решила объясниться за свое высказывание, опубликовав соответствующий ролик с извинениями на своей странице в Инстаграме.

"Это относиться исключительно к творчеству и песням Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень грустный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю, уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии, личной истории", - сказала Полякова.

Тина Кароль разоткровенничалась о покупке земли в Карпатах

Также "королева ночи" обратилась к режиссерам монтажа проекта "Маска": "Если вы видите, что что-то идет не так и может быть истрактовано неверно, ну вырезайте! Вы же так много хорошего там вырезаете, что остается только то, что жюри неадекватное".

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic)

Пользователи Инстаграма не поверили в искренность певицы и подчеркнули, что лучше было бы, в первую очередь, извиниться перед самой Кароль.

Ранее Оля Полякова обиделась на певицу Наталью Могилевскую за фотошоп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 878

Все по теме:

Тина Кароль, Маска, Оля Полякова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве снова сожгли авто известного журналиста
02 Россия заканчивает играться в перемирие: Украина понесла серьезные потери на Донбассе
03 "Саша сфоткал все, что ему надо": Ксения Мишина похвасталась пляжным фото с Доминиканы
04 "Макс, выходи!" Что сейчас происходит под каналом "НАШ" в Киеве (видео)
05 Все удобства за 2000 гривен в сутки: как выглядит VIP-камера Лукьяновского СИЗО (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ушел из жизни бывший глава Черкасской ОГА
Ушел из жизни бывший глава Черкасской ОГА
В Киеве &quot;обнесли&quot; квартиру &quot;правой руки&quot; Козака
В Киеве "обнесли" квартиру "правой руки" Козака
Беспощадная стихия сносила все на своем пути: в сеть попало видео как в Индии сошел с гор ледник
Беспощадная стихия сносила все на своем пути: в сеть попало видео как в Индии сошел с гор ледник
Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль
Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь