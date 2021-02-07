Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль

Вечером в субботу, 6 февраля, на телеканале "Украина" состоялся третий выпуск шоу "Маска", в финале которого проект покинула хореограф Алена Шоптенко.

В эфире проекта певица Оля Полякова, которая является одной из звездных детективов на шоу, проговорилась и назвала украинскую певицу Тину Кароль "плакальщицей". После этого выпада в сторону своей коллеги на Полякову массово посыпались негативные комментарии от зрителей. Певица решила объясниться за свое высказывание, опубликовав соответствующий ролик с извинениями на своей странице в Инстаграме.

"Это относиться исключительно к творчеству и песням Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень грустный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю, уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии, личной истории", - сказала Полякова.

Также "королева ночи" обратилась к режиссерам монтажа проекта "Маска": "Если вы видите, что что-то идет не так и может быть истрактовано неверно, ну вырезайте! Вы же так много хорошего там вырезаете, что остается только то, что жюри неадекватное".

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Пользователи Инстаграма не поверили в искренность певицы и подчеркнули, что лучше было бы, в первую очередь, извиниться перед самой Кароль.

Ранее Оля Полякова обиделась на певицу Наталью Могилевскую за фотошоп.