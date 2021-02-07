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Тина Кароль разоткровенничалась о покупке земли в Карпатах

Тина Кароль разоткровенничалась о покупке земли в Карпатах
Обновлено 13:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram Свiтське Життя

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая запустила необычный челлендж в TikTok, рассказала о новом приобретении. Оказывается, в прошлом году звезда приобрела 4 гектара земли в заснеженных Карпатах.

Этим Кароль поделилась в интервью с Екатериной Осадчей в программе о знаменитостях "Світське життя".

"У меня еще ничего не построено, но увеличилась территория. Сейчас имею четыре гектара, но мы боремся, чтобы было немного иначе. Там полонины, там живут мои друзья. Я этого не стыжусь. Пусть все знают, где мы находимся. У нас будет красиво, чисто, убрано, опрятно", - рассказала Тина.

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Также звезда призналась, что не хочет ни от кого прятаться, к тому же она платит налоги. Но покупка звездой территории отразилась на стоимости ближних участков.

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"А это уже спекулянты работают над этим хорошо. Так случилось", - смеется певица.

Стоить добавить, что в мае 2020 года Тина Кароль, вместе с сыном Вениамином, отправилась в Карпаты, где покорила Говерлу.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Недвижимость, Карпаты, Тина Кароль.
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