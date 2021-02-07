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"Я там плакала": Дорофеева рассказала, как спасалась от ядовитой змеи на Бали

"Я там плакала": Дорофеева рассказала, как спасалась от ядовитой змеи на Бали
Обновлено 08:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram Надежды Дорофеевой

Популярная украинская артистка Надя Дорофеева, выступающая под псевдонимом DOROFEEVA, и ее муж, певец и телеведущий Владимир Дантес, провели свой зимний отпуск вдали от украинских холодов на экзотическом курорте на Бали. Стоить отметить, что звездная пара отдыхала на сказочном и солнечном курорте почти целый месяц, а об особенностях отдыха на райском острове недавно поведал сам Дантес.

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В интервью Екатерине Осадчей "Свiтське Життя" Дорофеева рассказала, какой самый большой страх она испытала в отпуске. Оказывается, исполнительница в буквальном смысле спасалась от ядовитой змеи, которая заползла в спальню виллы, где жили супруги.

"Я там плакала. Вова выходит с белым лицом, говорит: "Не заходи туда!". Я говорю: "Что там?". "Змея!" Мы вызывали людей, которые ловили, они боялись ее. Она была небольшая. Мы думаем, что она была ядовитая", - рассказала Надежда.

 
 
 
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Певица призналась, что она боится всего, что ползает и летает: "Мне все это страшно. Я легла, не могла уснуть, лежала, проверяла, просыпалась в 3, 4, 5, чтобы проверить. Включала свет... Это было страшно".

Напомним, что певица Надя Дорофеева стала одной из тренеров песенного проекта на телеканале "1+1" - "Голос країни". 7 февраля в слепых прослушиваниях примет участие внучка Виктора Ющенко Доменика.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Животные, Змеи, Бали, Дорофеева, Надя Дорофеева.
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