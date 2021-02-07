Скачать
Воскресенье, 07.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Вслед за блокированием медиа-ресурсов Медведчука в Украине угрожают другим телеканалам: что будет дальше
Вслед за блокированием медиа-ресурсов Медведчука в Украине угрожают другим телеканалам: что будет дальше
Сильные снегопады, метели и морозы: погода в Украине продолжит стремительно ухудшаться
Сильные снегопады, метели и морозы: погода в Украине продолжит стремительно ухудшаться
Накапливают технику и тренируются: экс-разведчик рассказал о подготовке террористов "ДНР" и "ЛНР" к наступлению
Накапливают технику и тренируются: экс-разведчик рассказал о подготовке террористов "ДНР" и "ЛНР" к наступлению
В полтора раза меньше заболевших и умерших: статистика по коронавирусу в Украине 7 февраля
В полтора раза меньше заболевших и умерших: статистика по коронавирусу в Украине 7 февраля

Илона Гвоздева призналась, прислушивается ли она к своей свекрови: "Советы остаются советами"

Илона Гвоздева призналась, прислушивается ли она к своей свекрови: "Советы остаются советами"
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram Илоны Гвоздевой

Украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая недавно рассказала о своем похудении после родов, призналась, находит ли общий язык со своей свекровью и принимает ли ее семья советы старших родственников в вопросах воспитания детей.

"У нас полное согласие, потому что, в принципе, моя мама - это самый комфортный человек, которого я знаю, и она будет делать не так, как знает она, а так, как решим мы оба (с мужем - ред.)", - ответила Гвоздева на вопрос Осадчей в программе "Світське життя".

На фото - Илона Гвоздева с мамой

Илона Гвоздева про "Танці з зірками": Санта так мечтала об этом кубке и вдруг отдала его сопернице. Зачем?

Насчет свекрови хореограф сказала, что она дает рекомендации по поводу воспитания дочери и сына: "Но, как говорят, советы остаются советами, а то, что мама с папой решили - так оно и будет".

Илона Гвоздева - танцовщица, которая стала наиболее известна украинскому зрителю как участница в проектах "Танцюють всі" (2009) и победительница шоу "Танці з зірками-2018" в партнерстве с комиком Игорем Ласточкиным.

Звезда сериала "Кухня" вышла замуж: первые свадебные фото и видео

Хореограф замужем и воспитывает двоих детей: дочь Валерию и сына Доминика, которого Гвоздева родила 11 октября прошлого года.

После родов Илона переболела коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 182

Все по теме:

Дети, Родители, Илона Гвоздева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве снова сожгли авто известного журналиста
02 Россия заканчивает играться в перемирие: Украина понесла серьезные потери на Донбассе
03 "Макс, выходи!" Что сейчас происходит под каналом "НАШ" в Киеве (видео)
04 Все удобства за 2000 гривен в сутки: как выглядит VIP-камера Лукьяновского СИЗО (фото)
05 "Саша сфоткал все, что ему надо": Ксения Мишина похвасталась пляжным фото с Доминиканы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Журналисты назвали имя матери младшей дочери Сенцова: что об этом говорит сама женщина
Журналисты назвали имя матери младшей дочери Сенцова: что об этом говорит сама женщина
В Киеве снова сожгли авто известного журналиста
В Киеве снова сожгли авто известного журналиста
Мутации коронавируса связали с лечением заболевания плазмой
Мутации коронавируса связали с лечением заболевания плазмой
Илона Гвоздева призналась, прислушивается ли она к своей свекрови: &quot;Советы остаются советами&quot;
Илона Гвоздева призналась, прислушивается ли она к своей свекрови: "Советы остаются советами"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь