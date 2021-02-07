Илона Гвоздева призналась, прислушивается ли она к своей свекрови: "Советы остаются советами"

Украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая недавно рассказала о своем похудении после родов, призналась, находит ли общий язык со своей свекровью и принимает ли ее семья советы старших родственников в вопросах воспитания детей.

"У нас полное согласие, потому что, в принципе, моя мама - это самый комфортный человек, которого я знаю, и она будет делать не так, как знает она, а так, как решим мы оба (с мужем - ред.)", - ответила Гвоздева на вопрос Осадчей в программе "Світське життя".

На фото - Илона Гвоздева с мамой

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Насчет свекрови хореограф сказала, что она дает рекомендации по поводу воспитания дочери и сына: "Но, как говорят, советы остаются советами, а то, что мама с папой решили - так оно и будет".

Илона Гвоздева - танцовщица, которая стала наиболее известна украинскому зрителю как участница в проектах "Танцюють всі" (2009) и победительница шоу "Танці з зірками-2018" в партнерстве с комиком Игорем Ласточкиным.

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Хореограф замужем и воспитывает двоих детей: дочь Валерию и сына Доминика, которого Гвоздева родила 11 октября прошлого года.

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View this post on Instagram A post shared by Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

После родов Илона переболела коронавирусом.