Утро началось с положительного теста: Илона Гвоздева заболела COVID-19

Известный украинский хореограф и победительница проекта "Танцы со звездами-2018" Илона Гвоздева, родившая в октябре второго ребенка, сообщила, что подхватила коронавирус и не сможет посетить суперфинал "Танцев" в воскресенье, 29 ноября.

Об этом танцовщица рассказала в новом посте на своей личной странице в Инстаграме.

"Мое воскресное утро началось с положительного результата на COVID. Как говориться все там будем. Вся семья в сборе, все на изоляции", - написала Гвоздева.

Фото Instagram Илоны Гвоздевой

Хореограф также рассказала о симптомах болезни. По ее словам, все началось с обычного ощущения простуды: слабость, першение в горле, заложенность носа.

"После

сильная головная боль, словно мигрень

головокружение

боль в суставах и старые травмы начали ныть

боль в глазах

температура вторые сутки скачет от 36,6-38,6", - отметила звезда.

Кроме этого, Илона заявила, что ее дети чувствуют себя хорошо и симптомов не проявляют, а вот с мужем активно лечатся - пьют по 5-6 литров воды в день, принимают витамины, проводят время на свежем воздухе и не теряют позитивный настрой.

Ранее Илона Гвоздева продемонстрировала свою фигуру после родов.