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Попа есть только на весах: звезда "Танців з зірками" показала фигуру после родов

Попа есть только на весах: звезда "Танців з зірками" показала фигуру после родов
Обновлено 09:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Победительница «Танцев со звездами» 2018 Илона Гвоздева 11 октября стала мамой во второй раз – танцовщица родила сына Доминика. Прошло три недели, и Гвоздева решила показать, как изменилась ее фигура. На своей страничке в Инстаграм Илона опубликовала несколько сторис, которые сняла в хореографическом зале.

Чтобы изменения ее фигуры были виднее, она надела обтягивающие лосины и серый гольф.

Во время беременности артистка весила 72 килограмма, спустя три недели – уже 62 кг. Однако спортом ей заниматься еще нельзя, но уже через 10 дней Илона планирует начать возвращать фигуру в былую форму.

Ноги, ух, сколько массы, попы практически нет, ну на весах она как-бы есть, а так.. Руки пострадали меньше всего, но все равно есть лишний вес. Ну и грудь — это пока то, что меня очень устраивает в сегодняшнем моем телосложении. Так что будем бороться и убирать бока, бедра, ноги, восстанавливать ягодицы и пресс – говорит Гвоздева.

Так как после первых родов она быстро вернулась в прежнюю форму, Илона не сильно переживает по этому поводу и уверена, что будет восстанавливаться с такой же «скоростью».

Ранее, «Телеграф» писал о том, что Илона Гвоздева рассказывала, как вернуть прежнюю форму после беременности.

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Танцы со звездами, Танці з зірками, Илона Гвоздева, Тенцовщица.

Автор:

Телеграф
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