Победительница "Танців з зірками" рассказала, как быстро вернуться в форму после родов

Украинская танцовщица Илона Гвоздева вот-вот станет мамой во второй раз - она ожидает рождения сынишки.

На своей странице в Инстаграм Илона активно ведет миниблог о беременности, в котором рассказывает своим подписчицам, как она сама проходит этот период, а также делится советами для будущих и новоиспеченных мамочек.

В своем крайнем посте, танцовщица решила рассказать о том, как вернуть прежнюю форму после беременности, и когда уже можно начинать это делать, чтобы не навредить себе.

"Сейчас мой директ просто завален подобными вопросами,вот решила ответить вам на несколько из них" - начала Илона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva) 24 Июл 2020 в 5:29 PDT

Артистка отметила, что у каждой женщины организм индивидуальный, так, что воспринимать ее советы, как "рецепт стройного тела после беременности". Каждой нужен индивидуальный подход и обязательная консультация с доктором. И вот только с их разрешения приступать к тем или иным нагрузкам.

Итак, что советует Илона Гвоздева:

1. Если роды прошли без осложнений и естественным путём,то к спорту приступаем не ранее,чем через 6-8недель

2. Если было кесарево сечение-любая физическая нагрузка не ранее,чем через 12недель

3. Питаемся как обычно. Если садимся на диету,то обязательно делаем это не во вред себе, а просто пытаемся правильно и качественно питаться

4. Пресс начинаем качать не ранее,чем через 6-8 недель, но вместо этого можем заниматься дыхательными практиками для брюшной полости,выполнять наклоны,скручивания,приседания

5. Гуляем часто на свежем воздухе,желательно выхаживать 10/15 тыс шагов+ можно выполнять приседания,выпады,махи ногами

6. Можно нагружать руки,но весом не более 2кг

7. Заниматься танцами или йогой, можно добавить плавание

8. Обязательно выполнять упражнения Кегеля для быстрого восстановления и укрепления мышц таза

9. Обязательно следим за осанкой и можно пройти курс массажа

Подписчицы танцовщицы засыпали ее множеством комплиментов в комментариях, желая всего хорошего и благодаря за такие полезные советы - "Илонка, ты классная", "Такая зажигалочка)))))", "Илоночка,лёгких родов", "Вы чудо", "Удачи тебе и всего наилучшего и твоему ребёнку тоже дай бог здоровья вам".

Также, Илона не прошла мимо тех комментариев, где ее спрашивали еще отдельно советов или задавали дополнительные вопросы. Артистка ответила каждой. Такой поступок Гвоздевой тоже не остался незамеченным, ведь не каждая знаменитость отвечает поклонникам в сети.