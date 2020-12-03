Илона Гвоздева про "Танці з зірками": Санта так мечтала об этом кубке и вдруг отдала его сопернице. Зачем?

Победительница «Танцев со звездами» Илона Гвоздева, завоевавшая кубок с Игорем Ласточкиным в 2018, покинула новый сезон шоу после третьего выступления. Она порхала на паркете на последнем сроке беременности, а 11 октября родила сына, которому дали редкое имя Доминик.

Илона не собиралась долго засиживаться в декрете, она активно ведет соцсети и делится своим опытом, как привести себя в форму после родов и избавиться от лишних килограммов, приступила к тренировкам и запустила свой марафон. Но в ее планы вмешался коварный COVID-19. Почувствовав симптомы вируса, кормящая мамочка сделала тест и получила положительный результат.

Но это не выбило ее из колеи. Гвоздева говорит, что позитивный настрой лечит лучше всех лекарств.

- Илона, как вы себя чувствуете?

- Уже гораздо лучше. Сложными были первые три дня болезни, когда температура поднялась до 38.5. Сейчас уже ее нет. Нос еще заложен, голова болит, ощущаю слабость, но не чувствую ни запахов, ни вкуса. Говорили, что при ковиде не бывает соплей — у меня они присутствуют, появился и легкий кашель. Но жить можно.

Сначала у меня появилась жуткая головная боль, как мигрень, слабость. В первый день было ощущение, что вот-вот потеряю сознание. Это состояние развилось очень быстро, буквально за несколько часов. Все мышцы болели, старые травмы ныли. Мне казалось, что моя кожа покрыта иголками. На третий день болезни я сделала тест и получила положительный результат.

- Вы ведь кормите сына грудью, как лечитесь?

- У меня ограниченный список лекарств. А если, не дай Бог, возникнут осложнения, и придется принимать антибиотики, то надо решать вопрос с кормлением, переходить на смеси. А я очень не хочу этого. Поэтому стараюсь быстро-быстро выздоравливать, лечусь исключительно народными дедовскими методами и витаминами.

- Какими?

- В первую очередь, это обильное питье: чаи с малиной, облепихой, лимоном, медом, клюквой, теплое молоко со сливочным маслом. Важно создавать в организме щелочную среду. Важно не лежать все время, а выходить на свежий воздух, гулять, чтобы не возникло проблем с легкими. Стометровку, конечно, бежать не нужно, но ходить обязательно.

- Как себя чувствуют муж, дети?

- Супруг тоже болеет, но он легче переносит. Наверное, у меня еще после родов ослабленный иммунитет. А дети чувствуют себя прекрасно, у них нет никаких симптомов.

- Где могли подхватить вирус, вы ведь строго придерживались правил карантина?

- Не могу себе ответить на этот вопрос. Я ходила только в магазин за продуктами, заходила в аптеку, однажды заехала в свою танцевальную студию. Может, муж где-то подхватил. Мы никого не виним, рано или поздно все переболеют. Главное, чтобы все прошло в легкой форме и без осложнений. Если еще несколько месяцев назад, я не могла назвать никого из знакомых, переболевших коронавирусом, то с каждым днем круг тех, кто еще не заразился, сужается. Очень многие друзья переболели. Думаю, избежать вируса мало кому удастся. Главное, ко всему относиться с позитивом и верить, что в Новом году все будет хорошо.

- Как сейчас продвигается процесс восстановления после родов, на сколько удалось похудеть, продолжаете тренироваться?

- Сейчас процесс немного застопорился. От физических нагрузок я пока отказалась, это может дать нагрузку на сердце. Мама моя временно уехала и приходится самой ухаживать за детьми. Думаю, недели через две смогу возобновить занятия и получу желаемый результат.

До беременности у меня был вес 54-55 кг. На роды я шла с весом 76 кг, а сейчас - 59. За время болезни на стрессе ушло 2 кг.

- Какой диеты придерживаетесь?

- Я категорически против любых диет, я за правильное питание: без жирного, мучного и сладкого, разной консервации, за здоровую сбалансированную пищу. Во время болезни важно освободить организм от лишних нагрузок, дать ему возможность не тратить энергию на переваривание тяжелой пищи.

Я, как кормящая мать, употребляю все продукты, кроме тех, что могут вызвать аллергию у деток. Педиатр и консультант по грудному вскармливанию убедили меня в том, что кушать можно все, но в небольших количествах и наблюдать за реакцией ребенка. У нас с этим все в порядке. Даже мед, который обычно не рекомендуют, у нас зашел хорошо. Я питаюсь дробно 5-6 раз в день. Кстати, яблоко — это тоже прием пищи.

- Вы активно следили за «Танцами со звездами», комментировали выступление участников. Как вам финал? Считаете его справедливым?

- Каждый из тройки финалистов заслуживал победы. Соревновались профессионализм — Санта Димопулос, народная любовь и рост — Юля Санина, эмоциональная страсть и мудрость — Надежда Мейхер. Мне хотелось, чтобы победила девочка, которая пришла на паркет и с нуля научилась танцевать, перевоплотилась в настоящего профессионала, раскрылась, избавилась от внутренних зажимов. Считаю, что именно Юля Санина показала такой рост. Но победа Санты — абсолютно заслуженная.

- На самом деле, организаторы почему-то решили назвать два победителя. Вас это не возмутило?

- Я сама спортсменка и уважаю соревнования. Ну, не могут быть два первых места. Это очень странно. История, высосанная из пальца, чтобы никого не обидеть. Я бы на месте Юли тоже отказалась от чужого кубка. Нужно уметь принимать поражение с достоинством. Это же не утренник в детском саду, на котором у ребенка забрали конфету.

Санта сделала широкий жест, но он противоречит тому, что она говорила в дневниках: что она достойна победы, как она борется и как это важно для нее. Она так мечтала об этом кубке и вдруг отдает его сопернице. Зачем? Я этого не поняла. Если спортсмен выиграл соревнования — он победитель, а не кто-то другой!

Возможно, у нее был просто такой порыв. Или она решила таким образом избежать хейта, ведь у Юли была большая армия поклонников.

- Видите себя в дальнейшем в «Танцах» и в качестве кого?

- Очень хочу вернуться на сцену, на паркет, в этом проекте или в каком-то другом. Это моя жизнь, мое призвание. Мне кажется, у меня достаточно опыта, чтобы делиться им, возможно, в новом амплуа. Но пока никто не предлагал.

- Жалели о том, что рано пришлось уйти из проекта? Вы ведь танцевали на последнем сроке беременности, за что получили много хейта.

- Уходила абсолютно осознанно, знала, что это случится, принимая решение об участии. Жаль, только партнера Диму Танковича. Он хорошо себя проявил и мог добиться лучших результатов, реализоваться.

На сцене, за две минуты танца я отдыхала, была в своей стихии. Чувствовала себя на много комфортней, чем дома, поднимаясь с дивана. Во время танца просто расслаблялась, не чувствовала никакой нагрузки. Для меня это привычный образ жизни. Я и во время первой беременности танцевала на девятом месяце. Но в этот раз почему-то была волна удивления и хейта. Но я же не золотце, чтобы всем нравится. Рада, что для многих стала мотиватором и примером, остальное — не важно.

Я на все смотрю с позитивом. Ведь это тоже лекарство. Когда выделяются гормоны счастья, все болезни отступают. Нельзя позволять себе хандрить. С хорошим настроением и бодрым духом можно горы свернуть!

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Автор: Виктория Бондаренко