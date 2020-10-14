Илона Гвоздева растрогала милыми фото и видео выписки из роддома

Хореографа и победительницу телепроекта "Танцы со звездами-2018" Илону Гвоздеву выписали из роддома.

В воскресенье, 11 октября, известная украинская танцовщица Илона Гвоздева родила второго ребенка, сына Доминика. Новостью 32-летняя звезда поделилась на своей личной странице в Инстаграме.

И вот теперь стало известно, что Гвоздева покинула родильный дом, а фотографии и видео выписки появились на странице Инстаграма программы "Зірковий шлях" телеканала "1+1".

"Сегодня танцовщица Илона Гвоздева и ее крошечный сын поедут домой. Встречали звезду муж, дочка, родные, друзья, а также журналисты", - сообщается в посте.

View this post on Instagram A post shared by Зірковий шлях (@zirkovyi_shlyah) on Oct 14, 2020 at 4:45am PDT

Также отмечается, что крестной мамой маленького Доминика станет близкая подруга Гвоздевой, которая "случайно попала на роды".

Напомним, что украинский хореограф Илона Гвоздева стала наиболее известной после участия в талант-шоу "Танцы со звездами", когда в 2011 году ее партнером был певец Александр Кривошапко. В 2018 году пара Гвоздевой и шоумена Игоря Ласточкина победила в конкурсе, заняв первое место. В этом году партнером уже беременной звезды стал телеведущий Дмитрий Танкович, но по результатам голосования пара покинула проект.