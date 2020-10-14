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Илона Гвоздева растрогала милыми фото и видео выписки из роддома
Илона Гвоздева растрогала милыми фото и видео выписки из роддома

Илона Гвоздева растрогала милыми фото и видео выписки из роддома

Илона Гвоздева растрогала милыми фото и видео выписки из роддома
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Хореографа и победительницу телепроекта "Танцы со звездами-2018" Илону Гвоздеву выписали из роддома.

В воскресенье, 11 октября, известная украинская танцовщица Илона Гвоздева родила второго ребенка, сына Доминика. Новостью 32-летняя звезда поделилась на своей личной странице в Инстаграме.

И вот теперь стало известно, что Гвоздева покинула родильный дом, а фотографии и видео выписки появились на странице Инстаграма программы "Зірковий шлях" телеканала "1+1".

"Сегодня танцовщица Илона Гвоздева и ее крошечный сын поедут домой. Встречали звезду муж, дочка, родные, друзья, а также журналисты", - сообщается в посте.

 
 
 
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Также отмечается, что крестной мамой маленького Доминика станет близкая подруга Гвоздевой, которая "случайно попала на роды".

Напомним, что украинский хореограф Илона Гвоздева стала наиболее известной после участия в талант-шоу "Танцы со звездами", когда в 2011 году ее партнером был певец Александр Кривошапко. В 2018 году пара Гвоздевой и шоумена Игоря Ласточкина победила в конкурсе, заняв первое место. В этом году партнером уже беременной звезды стал телеведущий Дмитрий Танкович, но по результатам голосования пара покинула проект.

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Дети, Илона Гвоздева.

Автор:

Телеграф
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