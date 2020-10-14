Скачать
Среда, 14.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Как Зеленский, Порошенко, Ярош и другие поздравили украинцев с Днем защитника Украины
Как Зеленский, Порошенко, Ярош и другие поздравили украинцев с Днем защитника Украины
Какая-то шантрапа: Доктор Комаровский наехал на окружение Зеленского
Какая-то шантрапа: Доктор Комаровский наехал на окружение Зеленского
Лига наций: где и когда смотреть матчи 14 октября
Лига наций: где и когда смотреть матчи 14 октября
Приметы и что строго запрещено делать на Покров 14 октября
Приметы и что строго запрещено делать на Покров 14 октября

Владимир Остапчук показал подросшую дочь

Владимир Остапчук показал подросшую дочь
Обновлено 13:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинский телеведущий поделился милым снимком со своей старшей дочерью.

На своей страничке в Инстаграм шоумен опубликовал пост с фотографией дочери Эмилии, который приурочил Дню Защитника Украины.

Быть защитником. Всегда. С праздником - коротко написал Остапчук.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

 

На милом снимке девочка обнимает папу сзади за плечи, скорчив такую же рожицу как и Владимир. Судя по локации - высокие деревья и кусты, Вова увез Эмилию отдохнуть на природе.

Поклонники в комментариях засыпали ведущего приятными отзывами и взаимными поздравлениями. Не удержалась от комментария и будущая супруга комика - Кристина Горняк, отметив, что с таким папой ничего не страшно.

"У Вас с дочерью даже улыбки одинаковые", "Владимир! Пусть Господь Бог оберегает Вас, ваших родных и близких от всех невзгод!", "С праздником Вас" - "Всегда оставайтесь опорой, поддержкой для своих детей и любимой!", "Какая красивая доченька" - пишут подписчики Владимира.

Напомним, Владимир Остапчук был в браке с Еленой Войченко, с которой развелся в прошлом году. Елена подарила шоумену двух прекрасных деток - дочь Эмилию и сына Эвана. 

Сейчас, телеведущий активно готовится к предстоящей свадьбе, которая кстати пройдет 15 октября без детей шоумена. 

19 августа 2020 года Владимир Остапчук сделал предложение новой избраннице Кристине Горняк во время совместной поездки в Стамбул в честь годовщины из знакомства.

После пара начала планировать свадьбу, которую "испортил" COVID-19 - бракосочетание перенесли, ведь Владимир подхватил коронавирус.

После того, как Вова и Кристина выздоровели, они решили поставить на паузу все дела и устроили романтический ланч.  

26 сентября 2020 года Кристина Горняк устроила себе незабываемый девичник, после которого она "наконец осознала себя невестой.

Позже, по примеру своей возлюбленной Владимир Остапчук также попрощался со своей холостяцкой жизнью и устроил мальчишник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Телеведущий, Владимир Остапчук, Кристина Горняк.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно, где сейчас мэр Харькова Геннадий Кернес
02 В центре Киева случилась потасовка из-за гимна России (видео)
03 Украина 1:0 Испания: хроника матча
04 Чудо в Киеве: Украина впервые в истории обыграла Испанию (Видео)
05 С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник
С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник
На Карпаты внезапно обрушился снежный шторм (видео)
На Карпаты внезапно обрушился снежный шторм (видео)
Военный скончался в больнице после самосожжения на Майдане
Военный скончался в больнице после самосожжения на Майдане
Владимир Остапчук показал подросшую дочь
Владимир Остапчук показал подросшую дочь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь