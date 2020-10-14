Владимир Остапчук показал подросшую дочь

Украинский телеведущий поделился милым снимком со своей старшей дочерью.

На своей страничке в Инстаграм шоумен опубликовал пост с фотографией дочери Эмилии, который приурочил Дню Защитника Украины.

Быть защитником. Всегда. С праздником - коротко написал Остапчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 14 Окт 2020 в 1:34 PDT

На милом снимке девочка обнимает папу сзади за плечи, скорчив такую же рожицу как и Владимир. Судя по локации - высокие деревья и кусты, Вова увез Эмилию отдохнуть на природе.

Поклонники в комментариях засыпали ведущего приятными отзывами и взаимными поздравлениями. Не удержалась от комментария и будущая супруга комика - Кристина Горняк, отметив, что с таким папой ничего не страшно.

"У Вас с дочерью даже улыбки одинаковые", "Владимир! Пусть Господь Бог оберегает Вас, ваших родных и близких от всех невзгод!", "С праздником Вас" - "Всегда оставайтесь опорой, поддержкой для своих детей и любимой!", "Какая красивая доченька" - пишут подписчики Владимира.

Напомним, Владимир Остапчук был в браке с Еленой Войченко, с которой развелся в прошлом году. Елена подарила шоумену двух прекрасных деток - дочь Эмилию и сына Эвана.

Сейчас, телеведущий активно готовится к предстоящей свадьбе, которая кстати пройдет 15 октября без детей шоумена.

19 августа 2020 года Владимир Остапчук сделал предложение новой избраннице Кристине Горняк во время совместной поездки в Стамбул в честь годовщины из знакомства.

После пара начала планировать свадьбу, которую "испортил" COVID-19 - бракосочетание перенесли, ведь Владимир подхватил коронавирус.

После того, как Вова и Кристина выздоровели, они решили поставить на паузу все дела и устроили романтический ланч.

26 сентября 2020 года Кристина Горняк устроила себе незабываемый девичник, после которого она "наконец осознала себя невестой.

Позже, по примеру своей возлюбленной Владимир Остапчук также попрощался со своей холостяцкой жизнью и устроил мальчишник.