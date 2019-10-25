Владимир Остапчук подтвердил новость о разводе с женой

Новости шоу бизнеса:Украинский телеведущий Владимир Остапчук разводится с женой Еленой Войченко после 12 лет брака.

Украинский шоумен Владимир Остапчук подал на развод с женой Еленой Войченко. В 2018 году у них родился общий сын Эван-Александр, а 6 лет назад – дочь Эмилия.

Соответствующее заявление о разводе появилось на сайте Подольского районного суда города Киева 22 октября. Истцом стал Владимир, а ответчиком – Елена. Сейчас идет работа над назначением состава суда.

Первые слухи о разводе появились в украинских СМИ вчера, 24 октября, однако информацию решили подтвердить сами супруги в журнале "Viva!".

В сети появилась информация о нашем разводе. Да, это правда. Жизнь непредсказуема и так случается. Искренне сказать, мы не хотим выносить наши личные отношения на всеобщее обозрение. Мы особенно трепетно оберегаем наше личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей, – рассказали Владимир и Елена.

Они намекнули, что на развод могла повлиять постоянная жизнь на расстоянии, ведь у ведущего много работы по Украине и за рубежом. Впрочем они остаются друзьями ради общих потомков.

"Между нами года крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизни на две страны, что далеко не легко, и многого другого. Время, которое мы провели вместе, мы вспоминаем с благодарностью, а в будущее смотрим по-новому. Пока это все, что мы хотим сказать, и просим с уважением относится к нашему решению и к этой ситуации", – подытожили супруги, которые находятся в процессе развода.