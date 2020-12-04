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"Против любых диет": Илона Гвоздева рассказала о своем ежедневном меню

"Против любых диет": Илона Гвоздева рассказала о своем ежедневном меню
06:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram Илоны Гвоздевой

Известный хореограф и победительница популярного шоу "Танцы со звездами-2018" недавно родила второго ребенка. За время беременности Илона Гвоздева немного прибавила в весе, но после родов сразу решила восстановить форму.

В интервью "Телеграфу" звезда рассказала, что всегда старалась придерживаться здорового питания.

"Я категорически против любых диет, я за правильное питание: без жирного, мучного и сладкого, разной консервации, за здоровую сбалансированную пищу. Во время болезни важно освободить организм от лишних нагрузок, дать ему возможность не тратить энергию на переваривание тяжелой пищи", - призналась Гвоздева.

Также хореограф отметила, что после родов более тщательней подходит к выбору продуктов питания: "Я, как кормящая мать, употребляю все продукты, кроме тех, что могут вызвать аллергию у деток. Педиатр и консультант по грудному вскармливанию убедили меня в том, что кушать можно все, но в небольших количествах и наблюдать за реакцией ребенка. У нас с этим все в порядке. Даже мед, который обычно не рекомендуют, у нас зашел хорошо. Я питаюсь дробно 5-6 раз в день. Кстати, яблоко - это тоже прием пищи".

Узнайте, что думает Илона Гвоздева о финале "Танцев со звездами-2020" и как себя чувствует хореограф, подхвативший коронавирус - читайте здесь.

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Все по теме:

Питание, Дети, Илона Гвоздева.

Автор:

Телеграф
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