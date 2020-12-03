Это же не утренник в детском саду: победительница "Танців з зірками" резко высказалась из-за финала шоу

Победительница проекта "Танцы со звездами" в 2018 году Илона Гвоздева, которая успела в этом году родить сына и заразиться коронавирусом, рассказала, что искренне не понимает поступок победительницы "Танцев со звездами-2020" Санты Димопулос отдать кубок своей сопернице - Юлии Саниной.

Так, украинский хореограф говорит, что на шоу не могут быть два первых места.

"Я сама спортсменка и уважаю соревнования. Ну, не могут быть два первых места. Это очень странно. История, высосанная из пальца, чтобы никого не обидеть. Я бы на месте Юли тоже отказалась от чужого кубка. Нужно уметь принимать поражение с достоинством. Это же не утренник в детском саду, на котором у ребенка забрали конфету.

Санта сделала широкий жест, но он противоречит тому, что она говорила в дневниках: что она достойна победы, как она борется и как это важно для нее. Она так мечтала об этом кубке и вдруг отдает его сопернице. Зачем? Я этого не поняла. Если спортсмен выиграл соревнования - он победитель, а не кто-то другой!

Возможно, у нее был просто такой порыв. Или она решила таким образом избежать хейта, ведь у Юли была большая армия поклонников", - рассказала Гвоздева.

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Читайте полное интервью Илоны Гвоздевой в материалах "Телеграфа".