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Ты была права: Тина Кароль поставила точку в истории с Олей Поляковой

Ты была права: Тина Кароль поставила точку в истории с Олей Поляковой
Обновлено 10:41 Сегодня Телеграф

В субботу, 6 февраля, на телеканале "Украина" состоялся третий выпуск шоу "Маска", в котором одной из звездных детективов является украинская певица Оля Полякова.   

После выступления одного из участников, во время обсуждения выступления, Полякова назвала свою коллегу по музыкальному цеху, певицу Тину Кароль "плакальщицей на похоронах", после чего на нее обрушилась волна негатива от зрителей.  

Тина Кароль в свою очередь также не прошла мимо и решила ответить своей коллеге. На своей странице в Инстаграм Тина опубликовала сторис, в котором написала, что Полякова была права. Также певица добавила видео со слепых прослушиваний на "Голосе страны 11", в котором она поет песню "Я все еще люблю".  

"Оля Полякова, ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить ради жизни сына. Но не на похоронах, а за здоровье и за силу высоты в близости родных душ. Моя ты радость..." - написала Тина Кароль. 

Отметим, что вскоре после выхода третьего выпуска "Маски", Полякова извинилась перед Кароль, отметив, что во всем виноваты режиссеры монтажа. Оля отметила, что любит Тину как артистку, а свои слова относит лишь к ее творчеству, которое последнее время очень грустное.  

Также, вместе с ответом Поляковой, Народная артистка анонсировала свой новый хит под названием "Скандал", который выйдет 12 февраля. 

 
 
 
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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Ранее, "Телеграф" писал, что Тина Кароль призналась, что приобрела четыре гектара земли в украинских Карпатах, которые планирует использовать для постройки дома.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 106

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Скандал, Тина Кароль, Песня, Певица, Оля Полякова.
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