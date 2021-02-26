"У них все просто": Олег Винник рассказал, как голышом общался с министром иностранных дел Германии

Популярный украинский певец Олег Винник стал новым гостем программы "В гостях у Дмитрия Гордона", которая вышла на ютуб-канале Гордона 16 февраля. В своем интервью артист поделился интересными деталями своей жизни в Германии.

В начале 2000-х в Украине про Олега Винника ничего не знали, а вот в Германии он был одним из главных звезд мюзиклов. Его выбрали еще студентом на главную роль в мюзикле Les Misérables из 70 человек, которые на нее претендовали.

Будучи на волне популярности, Винника пригласила на ужин Ангела Меркель. Как-то, придя на работу, он обнаружил письмо с приглашением.

"Я открываю. "Герр Винник, мы вас приглашаем на светский ужин в CDU-дом... И список гостей: послы, по-моему, Израиля посол был, Польши, – где-то шесть – восемь политиков, депутатов известных" - говорит Олег. - "Министр, ведущая новостей политических и я".

Естественно, Винник не упустил эту возможность и поехал на встречу.

Также, певец вспомнил еще одну интересную историю, связанную с уже покойным министром иностранных дел Гидо Вестервелле.

Как-то, посещая сауну, Олег встретил Гидо Вестервелле. А так как в Германии “все просто”, то сауны общие. И все должны быть раздетыми. Никто не смотрит ниже пояса, рассказывает Винник. И вот во время одного из таких походов, Олег познакомился с министром.

"Вот сидишь ты с ним просто в сауне голый, и мы общаемся с министром иностранных дел. Без никаких сюсюриту и так далее" - поделился артист.

Ранее, "Телеграф" писал, почему Олег Винник отказывается выступать в РФ, хотя приглашения постоянно есть.