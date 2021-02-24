"Вместе и навсегда": телеведущая Иванна Онуфрийчук вышла замуж (фото, видео)

Телеведущая Иванна Онуфрийчук связала себя узами брака со своим возлюбленным - казахстанским бизнесменом Алмазом. Церемония бракосочетания состоялась на Мальдивских островах в кругу родных и друзей.

Радостной новостью Иванна поделилась на своей странице в Инстаграме. Также она опубликовала несколько снимков и видео со свадьбы.

На нежных фото Онуфрийчук позирует в роскошном свадебном платье цвета шампанского с разрезом от бедра и откровенным декольте вместе со своим любимым на берегу острова. На шее и ушах модели красовались дорогие украшения.

"Ничто не может быть чудесней, Волшебной песни этой, что звучит тогда, Когда два сердца бьются вместе, Вместе и навсегда" - подписала снимки Онуфрийчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Іванна Онуфрійчук (@ivannaonufriichuk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Іванна Онуфрійчук (@ivannaonufriichuk)

Также, Иванна поделилась милым видео подготовки к церемонии, где она вместе с подругами наслаждалась традиционным утром невесты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Іванна Онуфрійчук (@ivannaonufriichuk)

Отметим, что Иванна и Алмаз познакомились в 2018 году в Испании. После полугодичного общения по телефону, пара периодически встречалась. Карантин, конечно, внес свои коррективы в их отношения, однако онлайн-свидания все же завершились замужеством.

Ранее, "Телеграф" писал, что известный актер и шоумен Никита Джигурда в третий раз готовится к свадьбе.