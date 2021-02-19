"Моя последняя женщина": Никита Джигурда в очередной раз готовится к свадьбе

В феврале в СМИ появились слухи, что российский шоумен Никита Джигурда снова женится. Сначала информацию посчитали за слухи, однако в эксклюзивном интервью "КП" Джигурда подтвердил новость о скором замужестве.

Актер сообщил, что торжество хотел назначить на 23 февраля, в день, когда в России отмечается день защитника Отечества и день его свадьбы в 2008 году, однако его переубедили перенести церемонию на день раньше - 22 февраля. В принципе Джигурда не расстроился. Дата, говорит, привлекательная.

Невеста - бывшая супруга шоумена олимпийская чемпионка Марина Анисина, с которой Джигурда разошелся в 2016-м году со скандалом. Напомним, у пары двое общих детей.

На вопрос, кто кому сделал предложение и как они помирились, ответил, что Марина позвонила ему из Франции и сказала, что любит. А помирились они еще год назад. Пышную свадьбу играть не хотели, однако друзья пары “хотят веселья”.

"Чтобы не говорили хейтеры, я люблю эту женщину и всегда любил" - говорит Джигурда.

Ранее, "Телеграф" писал, что дочь российского олигарха Романа Абрамовича выходит замуж.