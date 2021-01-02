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Суббота, 02.01.2021
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Дочь российского олигарха Абрамовича выходит замуж: фото избранника

Дочь российского олигарха Абрамовича выходит замуж: фото избранника
Обновлено 19:15 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Дочь известного российского предпринимателя Романа Абрамовича Софья поделилась новостью о запланированной свадьбе. 

Об этом она написала в Instagram-аккаунте, выложив соответствующие снимки.  

"Прошедшая ночь была ночью, которую я не забуду никогда. Прекрасное начало нового года", - написала девушка. 

Помимо фото с избранником, она также показала кольцо с бриллиантом внушительных размеров. 

Известно, что Софья и ее возлюбленный живут в Великобритании и часто ездят в особняк в Питерсфилде в Западном Сассексе. О личности молодого человека ничего не известно, судя по всему, он ведет непубличный образ жизни. 

Софье Абрамович 25 лет.  

 
 
 
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Публикация от Sofia Abramovich (@sofiaabramovich97)

 

Напомним, ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров поделился впечатлениями и фотографиями с новогоднего отдыха на Мальдивах. 

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Свадьба, Софья Абрамович.

Автор:

Телеграф
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