Дочь российского олигарха Абрамовича выходит замуж: фото избранника

Дочь известного российского предпринимателя Романа Абрамовича Софья поделилась новостью о запланированной свадьбе.
Об этом она написала в Instagram-аккаунте, выложив соответствующие снимки.
"Прошедшая ночь была ночью, которую я не забуду никогда. Прекрасное начало нового года", - написала девушка.
Помимо фото с избранником, она также показала кольцо с бриллиантом внушительных размеров.
Известно, что Софья и ее возлюбленный живут в Великобритании и часто ездят в особняк в Питерсфилде в Западном Сассексе. О личности молодого человека ничего не известно, судя по всему, он ведет непубличный образ жизни.
Софье Абрамович 25 лет.
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