Дочь российского олигарха Абрамовича выходит замуж: фото избранника

Дочь известного российского предпринимателя Романа Абрамовича Софья поделилась новостью о запланированной свадьбе.

Об этом она написала в Instagram-аккаунте, выложив соответствующие снимки.

"Прошедшая ночь была ночью, которую я не забуду никогда. Прекрасное начало нового года", - написала девушка.

Помимо фото с избранником, она также показала кольцо с бриллиантом внушительных размеров.

Известно, что Софья и ее возлюбленный живут в Великобритании и часто ездят в особняк в Питерсфилде в Западном Сассексе. О личности молодого человека ничего не известно, судя по всему, он ведет непубличный образ жизни.

Софье Абрамович 25 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Abramovich (@sofiaabramovich97)

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