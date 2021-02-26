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Надя Дорофеева рассекретила часть своей новой песни: фанаты устроили "пожар" в сети (видео)

Надя Дорофеева рассекретила часть своей новой песни: фанаты устроили "пожар" в сети (видео)
Обновлено 20:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram DOROFEEVA

Украинская певица Надя Дорофеева, которая испугалась ядовитой змеи на Мальдивах, поделилась с фанатами частью своего нового трека, который будет официально представлен в скором времени.

"Осторожно, слив трека!!! 05.03 открою вам первую музыкальную стори моего EP", - прокомментировала Дорофеева на странице в социально сети Инстаграм.

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A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

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В комментариях коллеги, а также поклонники творчества Нади, отметили, что очень ждут новинку своей любимой певицы. "Режим ждунов: включен", - написали несколько подписчиком Дорофеевой.

Ранее Надя Дорофеева поделилась стильным образом из будущего клипа.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 218

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Песни, Надя Дорофеева.
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