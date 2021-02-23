Надя Дорофеева засветила в Instagram свой образ из будущего клипа (фото)

Популярная певица Надя Дорофеева, выступающая в сольном проекте под названием DOROFEEVA, анонсировала выход новой песни и клипа, выложив в Инстаграме образ из будущего музыкального видео.

"Перечитал мои мысли , а они все ... о тебе . Soon ("скоро" - ред.)", - опубликовала артистка строки из нового сингла.

На черно-белом снимке Дорофеева позирует с подобранными волосами, которые выбиваются отдельными прядями. Акцент в макияже сделан на глаза певицы, а ее губы окрашены телесным блеском.

View this post on Instagram A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Фанаты артистки уже ждут новый сингл, отметив в комментариях, что образ Нади им очень нравится.

Когда состоится премьера новой песни пока неизвестно, но продюсер и рэпер Потап, который представил официальный саундтрек к комедии "Скажене весілля 3", в комментариях к предыдущему посту, опубликованном некоторое время назад написал, что "это будет ракета".

Напомним, что Надя Дорофеева также является звездным тренером на ковальном шоу "Голос країни", пятый выпуск которого состоялся в воскресенье, 21 февраля.