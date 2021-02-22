Скачать
Понедельник, 22.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Главные события недели: санкции против Медведчука, Шария вызвали на допрос в СБУ, Рада ужесточила штрафы за пьяную езду
Главные события недели: санкции против Медведчука, Шария вызвали на допрос в СБУ, Рада ужесточила штрафы за пьяную езду
Зима ослабевает: какой погоды ждать сегодня украинцам
Зима ослабевает: какой погоды ждать сегодня украинцам
Крушение Боинга МАУ: Иран не хочет сотрудничать с Украиной в расследовании
Крушение Боинга МАУ: Иран не хочет сотрудничать с Украиной в расследовании
"Динамо" спаслось от поражения в эмоциональном матче с "Десной" (видео)
"Динамо" спаслось от поражения в эмоциональном матче с "Десной" (видео)

Сестры с "Алиби" вернулись на сцену: как прошло их слепое прослушивание в шоу "Голос країни" (фото, видео)

Сестры с "Алиби" вернулись на сцену: как прошло их слепое прослушивание в шоу "Голос країни" (фото, видео)
Обновлено 08:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В воскресенье вечером, 21 февраля, на телеканале "1+1" прошел пятый выпуск слепых прослушиваний вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження", в котором неожиданно для всех принял участия популярный дуэт "Алиби".

Сестры Анна и Ангелина Завальские решили вернуться к музыкальной карьере после перерыва, который длился около пяти лет.

"Всем украинцам": Потап презентовал официальный саундтрек к фильму "Скажене весілля 3"

"Мы Анна и Ангелина Завальские. Много, кто знает нас как дуэт "Алиби". Сейчас мы дуэт The Alibi sisters. После небольшого тайм-аута мы вернулись на сцену. Сейчас мы сделали абсолютно новый проект, неожиданный", - рассказали девушки перед выступлением на сцене "Голоса".

The Alibi Sisters (так называется обновленный дуэт) исполнили еврейскую песню "Чирибим-чирибом".

Несмотря на то, что все звездные тренера обернулись в своих креслах, сестры решили не проходить далее в проект, а дать дорогу начинающим вокалистам.

Как когда-то Наталья Могилевская и Злата Огневич: Надежда Мейхер выступила на "Голосі країни" (видео)

В бэкстейдже со Славой Деминым девушки признались, что если бы хотели на конкурс, они бы это сделали уже давно: "Сейчас такая история, что и у проекта "Голос" перезагрузка, и у нас также перезагрузка. Мы делаем немного другую музыку сейчас. Этот проект мы презентовали на многомиллионную аудиторию. Это было эксклюзивно для "Голосу країни". Мы гордимся этим моментом", - признались Анна и Ангелина.

Смотрите выступление нового дуэта The Alibi Sisters на вокальном шоу "Голос країни" - видео:

Ранее "Телеграф" писал, что в 11 сезоне "Голосу країни" в четвертых слепых прослушиваниях приняли участие певица Надежда Мейхер, а также супруг актрисы Ольги Сумской Виталия Борисюк, на выступления которых обернулись звездные тренера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,724

Все по теме:

Шоу, Голос країни, Анна Завальская, Алиби, Ангелина Завальская, The Alibi Sisters.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Харькове задержали работавшего на Россию агента: раскрыты первые детали (видео)
02 Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
03 Представители военных вузов влипли в скандал со школьником в Днепре
04 Поиски потерявшегося в Карпатах туриста продолжаются: в небо подняли авиацию (видео)
05 Позиции разнесло: Арестович рассказал о потерях боевиков "ДНР" возле Горловки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
Эпидемия не отступает, власти признаются в бессилии: жительница Чехии рассказала о новых реалиях
Эпидемия не отступает, власти признаются в бессилии: жительница Чехии рассказала о новых реалиях
К ИВЛ подключают даже младенцев: врач рассказала о ситуации с коронавирусом на Прикарпатье
К ИВЛ подключают даже младенцев: врач рассказала о ситуации с коронавирусом на Прикарпатье
Сестры с &quot;Алиби&quot; вернулись на сцену: как прошло их слепое прослушивание в шоу &quot;Голос країни&quot; (фото, видео)
Сестры с "Алиби" вернулись на сцену: как прошло их слепое прослушивание в шоу "Голос країни" (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь