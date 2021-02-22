Сестры с "Алиби" вернулись на сцену: как прошло их слепое прослушивание в шоу "Голос країни" (фото, видео)

В воскресенье вечером, 21 февраля, на телеканале "1+1" прошел пятый выпуск слепых прослушиваний вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження", в котором неожиданно для всех принял участия популярный дуэт "Алиби".

Сестры Анна и Ангелина Завальские решили вернуться к музыкальной карьере после перерыва, который длился около пяти лет.

"Мы Анна и Ангелина Завальские. Много, кто знает нас как дуэт "Алиби". Сейчас мы дуэт The Alibi sisters. После небольшого тайм-аута мы вернулись на сцену. Сейчас мы сделали абсолютно новый проект, неожиданный", - рассказали девушки перед выступлением на сцене "Голоса".

The Alibi Sisters (так называется обновленный дуэт) исполнили еврейскую песню "Чирибим-чирибом".

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Несмотря на то, что все звездные тренера обернулись в своих креслах, сестры решили не проходить далее в проект, а дать дорогу начинающим вокалистам.

В бэкстейдже со Славой Деминым девушки признались, что если бы хотели на конкурс, они бы это сделали уже давно: "Сейчас такая история, что и у проекта "Голос" перезагрузка, и у нас также перезагрузка. Мы делаем немного другую музыку сейчас. Этот проект мы презентовали на многомиллионную аудиторию. Это было эксклюзивно для "Голосу країни". Мы гордимся этим моментом", - признались Анна и Ангелина.

Смотрите выступление нового дуэта The Alibi Sisters на вокальном шоу "Голос країни" - видео:

Ранее "Телеграф" писал, что в 11 сезоне "Голосу країни" в четвертых слепых прослушиваниях приняли участие певица Надежда Мейхер, а также супруг актрисы Ольги Сумской Виталия Борисюк, на выступления которых обернулись звездные тренера.