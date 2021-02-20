Девушки из дуэта "Алиби" удивят новым звучанием на слепых прослушиваниях "Голосу країни" (видео)

Уже в это воскресенье, 21 февраля, состоится пятый эфир песенного проекта "Голоса країни", в слепых прослушиваниях которого примут участия девушки из дуэта "Алиби". Теперь они называются The Alibi sisters и намереваются удивлять нас своим новым звучанием.

"Мы Анна и Ангелина Завальские. Много, кто знает нас как дуэт "Алиби". Сейчас мы дуэт The Alibi sisters. После небольшого тайм-аута (пять лет) мы вернулись на сцену. Сейчас мы сделали абсолютно новый проект, неожиданный", - рассказали девушки.

Узнают ли девушек наши звездные тренеры, посмотрим в пятом выпуске слепых прослушиваний уже в это воскресенье в 21:00 в эфире телеканала "1+1".

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Украинский музыкальный дуэт "Алиби" был создан 6 апреля 2001 года. За продюсирование девушек взялся их отец - Александр Андреевич Завальский. По сообщению ряда СМИ, группа распалась в 2012 году.

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Напомним, что в прошлом выпуске на слепые прослушивания пришли звезды - супруг Ольги Сумской, актер Виталий Борисюк и певица Надежда Мейхер.