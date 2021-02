Супруг Ольги Сумской, дуэт и звезда "Х-фактора": кто пришел на четвертое слепое прослушивание шоу "Голосу країни" (фото, видео)

В воскресенье, 14 февраля, на телеканале "1+1" прогремел четвертый выпуск слепых прослушиваний 11 сезона популярного украинского вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження". Кто поражал судей в этом выпуске - читайте далее.

Четверка звездных судей-тренеров - Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Надежда Дорофеева и Олег Винник, вновь вступили в борьбу за новых участников в своих команды. Каждый из них надеется открыть миру новую звезду украинского шоу бизнеса.

Первым на сцене четвертого выпуска появился Афицерян Рудольф. Парень с детства поет и испытывает влечение к музыке. Он верит в то, что именно Голос поможет ему воплотить в жизнь свою мечту. Парень исполнил песню "Summertime Sadness" Lana Del Rey и попал в команду Монатика.

После на сцене появились сразу две участницы - дуэт Folk Ladies. Вита и Алина познакомились, когда учились в хоре “Веревки” и с тех пор они дружат и творят вместе. На Голос девушки пришли, чтобы популяризировать украинскую песню на современный манер. Для кастинга они выбрали народную песню "Ой, там на горі". Дальше в проект они и дут с Олегом Винником.

Далее выступил Семенчук Роман, который пришел на Голос, чтобы наконец делать то, что ему действительно нравится - петь на сцене. Для выступления он выбрал хит "Leave a Light On" Tom Walker и попал в команду Олега Винника.

Даша Давыдова пришла на Голос, чтобы сказать всем, что путь к уверенности в себе - это выход из зоны комфорта. Она чувствует в себе силы стать настоящей звездой украинского шоу-бизнеса и поэтому пришла на шоу. Девушка исполнила песню "What about us" американской певицы Pink, но увы покорить судей ей не удалось.

На сцене Голоса появился профессиональный актер и певец Виталий Борисюк. На участие в шоу артиста подбила его жена Ольга Сумская. Именно ей Виталий посвящает конкурсную песню - "Per Te". Дальше в шоу он пойдет с Олегом Винником.

Следующая участница, Наталья Шевченко, мечтает покорить сцену Голоса и развернуть все тренерские кресла.Девушка верит, что Голос это единственный проект в Украине на котором обычная девушка из простой семьи может стать известной певицей. Покорять судей она решила песней "Фортепіано" певицы Кристины Соловий. Увы, этот сезон шоу Натальи покорить не удалось.

Виктор Никифоров уже был на Голосе в 7 сезоне в команде Бабкина, но покинул проект на этапе батлов. Парень пришел на "Голос 11" для перезагрузки и начала большой карьеры. Песня Гайтаны "Самотня боса" помогла Виктору покорить Тину Кароль, в команду к которой он и попал.

После на сцене появилась Яна Никитина, которая пришла на Голос, чтобы показать, что все в жизни можно сочетать: и материнство, и путь к заветной мечте. Яна исполнила хит "Kings and Queens" певицы Ava Maх, но судьи остались непреклонны.

Смерека Андрей пришел на Голос побеждать. Он хотел принять участие в шоу еще в прошлом году, однако не смог перебороть свой страх. В этому году от отбросил все сомнения и пришел выступить, чтобы исполнить свою мечту и распространять украинскую песню на большой сцене. Все тренеры повернулись к парню, который исполнил песню "Твои грехи" Тини Кароль. Дальше в проекте Андрей решил идти вместе с Дмитрием Монатиком.

Коваленко Сергей пришел на Голос, чтобы наконец достичь желаемого успеха в деле всей своей жизни. Парень исполнил песню "Giant" певца Rag-n-Bone man. Сергей проходит дальше в команде Олега Винника.

Звезда "Х-фактора" Ирина Бояркина верит, что Голос поможет раскрыть ее потенциал и она наконец сможет блистать на сцене сольно. Девушка сделала авторскую аранжировку хита "Wicked game" группы Him и развернула три тренерских кресла. Далее в проект Ирина идет с Монатиком.

Елена Супрович свое выступление на легендарной сцене решила посвятить своему сыночку. Женщина исполнила песню "Run to you" Whitney Houston, но покорить судей не сумела.

А вот и сюрприз - на сцене Голоса появилась Надежда Мейхер. Певица пришла именно в сезон Перезагрузка, чтобы предстать для зрителей в новом образе. Своим выступлением Надежда хочет удивить звездных тренеров. На прослушиваниях она исполнила песню "Mon mec a moi" и развернула все кресла. Своей наставницей на шоу Надя выбрала Тину Кароль.

